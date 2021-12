La Mona Jimenez relató en televisión una cruda historia sobre la época de la dictadura

Tras ser anunciado como el acto de cierre del Cosquín Rock 2022, La Mona Jiménez visitó el programa de Jey Mammón "Los Mammones" y relató una cruda historia sobre la época de la dictadura.

"A las 9 de la noche llegaban los militares y decían que ahí, en los bailes, había montoneros. Hacían razias en mis shows. A mí el teniente me decía ‘a vos en media hora también te llevo preso’. A la gente la llevaba a las comisarías”, arrancó contando en su vuelta a la televisión después de varios años.

"Había un soldado ahí y me dice ‘cuando el teniente se vaya, vos te escapás’. Yo le dije que no porque me iba a seguir y me iba a disparar un tiro. Entonces, él me dijo ‘no, porque yo le voy a decir que te fuiste para otro lado’. Ahí me escapé y me escondí en un Falcón lleno de yuyos hasta que se fueron ellos. A la hora salí y me fui a mi casa”, continuó.

Y siguió: “Una semana después, fui a hacer un show y cuando bajo estaba el teniente esperándome. Me dice ‘documentos y por qué se escapó usted. Queda detenido. Ahí quedé detenido y salí como a las dos de la mañana. La gente estaba gritando y puteando porque yo no llegaba al baile, entonces el teniente me dijo ‘la próxima vez te voy a tirar un tiro porque me hiciste quedar mal la otra vez con los soldados cuando te escapaste’”.

“Cuando paraban los autos verdes frente a mi casa, yo pensaba inmediatamente que venían a buscarme”, es la frase que relató una de las secuelas que le quedaron.

Filo News