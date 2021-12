Goya: denunciaron incumplimiento de cuarentena de pacientes con covid

En Goya se labraron cuatro actas a personas con covid positivo que no respetaron el aislamiento el fin de semana.

Por otro lado, el comisario general Héctor Montiel confirmó a ellitoral.com.ar que realizan seguimientos en los domicilios para asegurarse de que estén cumpliendo la cuarentena.

Montiel indicó que no está autorizado a brindar detalles de cada caso, pero sí informó de una situación que se vivió en una recepción en Costa Surubí, donde los padres de una joven quisieron entrar al predio sin presentar el esquema de vacunas completo.

“La familia se presentó con un abogado a la recepción porque no los dejaban entrar, yo no entiendo por qué se niegan a vacunarse, tienen derecho a no hacerlo, pero yo tengo la obligación de hacer cumplir la ley”, expresó el comisario.

Ayer detectaron 15 casos nuevos y la cifra de activos es de 323. “Hemos tenido un aumento de casos importante en las últimas semanas. Tuvo que ver con las aperturas en todo el país”, aseguró en una conferencia por Facebook el director del Hospital Camilo Muniagurria, Raúl Martínez.

“No hay certeza de que la nueva cepa no se presente en Goya”, aseguró. Sin embargo, admitió que estuvieron en situaciones peores pero que supieron controlarlas.

(BDC)