Una persona muerta y tres heridas tras un choque entre motocicletas

Dos motocicletas chocaron en la avenida Maipú, casi Los Guaraníes, frente a la Escuela Nº 444 “Salvador Díaz”, tras lo cual murió una joven de 19 años que iba como acompañante, en tanto que los otros tres implicados sufrieron lesiones de diversa consideración.

Fuentes policiales confirmaron que antenoche desde el Hospital Escuela se informó el fallecimiento de Rocío Valenzuela, quien ingresó en la madrugada del domingo junto a otras tres personas al área de emergencia. Las estadísticas oficiales indican que con este hecho se eleva a 129 el número de personas fallecidas en la provincia de Corrientes a causa de siniestros viales en lo que va del 2021, y es la tercera víctima fatal del mes de diciembre.

El luctuoso choque ocurrió a las 5 del domingo por avenida Maipú y calle Los Guaraníes, donde chocaron una Corven de 110 c. c. y una Zanella de 110 c. c., cuyo conductor al parecer se cruzó de banda para esquivar un lomo de burro, colocado como reductor de velocidad frente al establecimiento educativo.

La Corven modelo Mirage era conducida por Mauro Villanueva (27 años) y la Zanella modelo Zb era guiada por Daniel Acosta González (21 años), a quien acompañaban Itatí Ríos (20 años) y Rocío Valenzuela (19).

Tras el violento choque, todos fueron trasladados al Hospital Escuela, donde confirmaron la muerte de esta última persona.

La Comisaría Décimo Quinta tomó intervención.

(WA)