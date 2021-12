Duki y Emilia Mernes blanquearon su noviazgo: beso apasionado y mensajes cruzados

Desde hace seis meses Duki y Emilia Mernes coincidían en eventos relacionados al mundo musical, se mostraban compinches en salidas nocturnas con amigos y despertaban rumores de romance cada semana. Las casualidades cobraron sentido en las últimas horas, cuando el trapero de 25 años blanqueó su noviazgo con una apasionada foto. Sus fanáticos celebraron el vínculo oficial de la pareja y posicionaron en los primeros puestos de las tendencias de Twitter el nombre de la ex Rombay.

En horas de la madrugada del jueves el cantante publicó la romántica postal donde se lo ve besando a la artista oriunda de la provincia de Entre Ríos. Con un emoji de corazón como epígrafe, el posteo empezó a recopilar likes sin parar. En diez horas superó los 2,3 millones de “me gusta”, y Emilia no tardó en decir presente en los comantarios con gran picardía: “¿Quién será esa divina?”. Frente al espejo, ambos se fundieron en un beso mientras Duki sacaba la foto con su celular.

El joven llamado Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga -el nombre detrás de su apodo artístico- había mantenido completo hermetismo sobre su vida sentimental desde julio. Anteriormente había estado en pareja con Brenda Asnicar, con quien llegó a convivir momentáneamente durante la cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus. A partir de la ruptura prefirió ser cauteloso durante los meses venideros y no hizo ninguna referencia pública a un nuevo amor.

Sin embargo, sus atentos fanáticos se dieron cuenta de las constantes coincidencias de los cantantes desde que lanzaron un tema juntos, “Como si no importara”, donde la química atravesó la pantalla y recopiló más de 70 millones de reproducciones en su video de YouTube. Después de varios amagues en los que parecía que iban a oficilizar la relación, el posteo del artista despejó todas las dudas.

“Estoy como para gritarle al mundo que te quiero”, escribió Emilia en Twitter, a la misma hora que Duki publicó la foto. Y luego ironizó: “Se hace la sorprendida”. Su flamante novio, por su parte, apostó al humor con dos mensajes: “Gente, no flasheen, Emi se cayó y la estaba ayudando, el piso estaba recién lavado, muy resbaloso, y bueno, justo saqué la foto”.

El nombre de la joven que creció en la localidad entrerrriana de Nogoyá trepó hasta el primer puesto de las tendencias de la red social del pajarito, algo que suele suceder cada vez que sus fanáticos se enterar de alguna novedad sobre su vida. De hecho, hace pocas semanas estuvo invitada en Podemos Hablar (Telefe) y su participación generó el mismo fenómeno virtual. En el programa abrió su corazón sobre varios momentos difíciles de su vida, y se animó a hacer una confesión cuando el conductor pidió que dieran un paso al frente todos los que sentían que “debían perdonarse algo”.

“Me perdono por una relación muy tóxica que tuve donde la pasé muy mal. Me acuerdo que realmente no estaba bien, hasta bajé diez kilos, y todo mi alrededor estaba muy preocupado por mí”, reveló. En este sentido, explicó que se sintió “manipulada” durante el noviazgo, y aunque su entorno le advertía que debía cortar el vínculo, no encontraba la manera de salir de ese círculo vicioso: “Le pedí perdón a mis papás y amigos porque pasaron todo eso conmigo, claro que me acompañaban de corazón, pero yo no estaba bien, esa persona hacía lo quería conmigo”.

Rápidamente sus admiradores volcaron sus teorías en el mundo virtual, sobre quién sería el hombre con el que padeció un noviazgo tóxico. Anteriormente estuvo en pareja con su ex compañero de Rombai, el uruguayo Fernando Vázquez, y también se la relacionó durante algunos meses con el delantero brasileño Neymar. La joven artista prefirió no mencionar directamente el nombre de su ex novio, y concentró su discurso en el aprendizaje que le dejó aquella traumática experiencia. Por estos días la exitosa cantante divide su vida entre Miami y algunas visitas a nuestro país.

Infobae