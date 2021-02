Diego Peretti denunció que fue engañado por un gestor inmobiliario: “Se borró”

Invitado al programa Vivo el domingo que se transmite por A24, Diego Peretti, contó el serio conflicto que atraviesa a raíz de un fallido negocio inmobiliario que llevó adelante el año pasado.

En diálogo con Cecilio Flematti, el reconocido artista detalló que debió recurrir a sus ahorros para solventar sus gastos ante la imposibilidad de trabajar por el Covid-19. “El collage que tengo en la cabeza entre las dos profesiones, actor y psiquiatra, me hicieron transitar mejor la pandemia de coronavirus. Además, por mi educación”, señaló Peretti.

Sin embargo, el actor de Los simuladores reconoció las circunstancias favorables de la cuarentena. “La pandemia tiene un lado positivo, yo lo escuché de mucha gente, que es hacerte estar con vos mismo de manera más franca, te conocés un poco más. Yo lo pasé bien porque practico eso y te obliga a estar en un estado en el que me siento bien. Tuve la suerte de tener ahorros. A la gente que no tiene ahorros se le hace mucho más difícil”, manifestó.

“¿Tuviste que meterle mano a los ahorros?”, preguntó Flematti. “Sí, claro”, respondió Peretti de forma contundente. Y continuó: “Ahí tengo un problema. No se puede prever nada en un estado de pandemia, no solo acá, en el mundo. Y cuando te encontrás con alguien que no cumple... Le di la plata a un gestor inmobiliario, después se borró y me dejó con la deuda”, confesó el actor.

Peretti evitó usar la palabra estafa sobre lo sucedido. “Judicialmente no se dice estafa, se dice ‘no cumplimiento del contrato’. Me están por cagar. Estoy en esa. Hace un año que estoy en esta”, lamentó.

En otra parte de la entrevista, Peretti habló del cansancio que le produce la política nacional. “Me tiene podrido la política partidaria, es una estupidez. Sí creo que es necesario identificar con un color cierta mística e ideología, cierta postura de la sociedad, son necesarios para la democracia”, sentenció.

En cuanto al desempeño de los mandatarios del país, el actor manifestó que “los mejores presidentes desde la democracia hasta acá fueron Raúl Alfonsín en los primeros dos años y Néstor Kirchner lo que le tocó gobernar. Y el peor fue Fernando de la Rúa”.

Por último, al ser consultado por la actualidad política y la gestión del gobierno de Alberto Fernández, Peretti expresó su resignación sobre la clase dirigente. “No tenemos una generación de buenos políticos, no veo personas brillantes, no veo creatividad, no veo inteligencia a nivel de excelencia. En ese mapa, el mejor cuadro político que podríamos tener como presidente es Alberto Fernández”, aseguró el actor.

La Nación