CORRIENTES :
CORONAVIRUS: 15.746 CASOS ACTIVOS - MUERTES: 1.629
/Ellitoral.com.ar/ Fúnebres
† MARIA LEONOR MARTÍNEZ SOLER
†
MARIA LEONOR
MARTÍNEZ SOLER
Q.E.P.D.
Virginia Luque Leconte de Butler y flia. Margarita Leconte de Luque. Comparten con Noni y los suyos. Vuestro doler pidiendo al señor Paz para todos. c/631
†
MARÍA LEONOR
MARTÍNEZ SOLER
DE ACOSTA
Q.E.P.D.
Falleció el 05/01/2022. Mario R. Branca y Mercedes Raquel Scaramellini Guerrero, sus hijos Eduardo César Willer y María Esther Branca Scaramellini, Mario Ignacio y Mercedes R. Branca Scaramellini, sus nietos Agustín y Francisco Willer Branca, participan su fallecimiento, acompañan a sus familiares y ruegan una oración en su memoria. c/633
Comentarios