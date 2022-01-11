Martes 11de Enero de 2022CORRIENTES25°Pronóstico Extendido

Dolar Compra:$102,5

Dolar Venta:$108,5

Martes 11de Enero de 2022CORRIENTES25°Pronóstico Extendido

Dolar Compra:$102,5

Dolar Venta:$108,5

CORRIENTES :

CORONAVIRUS: 15.746 CASOS ACTIVOS - MUERTES: 1.629

/Ellitoral.com.ar/ Fúnebres

† MARIA LEONOR  MARTÍNEZ SOLER 

MARIA LEONOR 

MARTÍNEZ SOLER 

Q.E.P.D.

Virginia Luque Leconte de Butler y flia. Margarita Leconte de Luque. Comparten con Noni y los suyos. Vuestro doler pidiendo al señor Paz para todos. c/631

MARÍA LEONOR 

MARTÍNEZ SOLER 

DE ACOSTA

Q.E.P.D.

Falleció el 05/01/2022. Mario R. Branca y Mercedes Raquel Scaramellini Guerrero, sus hijos Eduardo César Willer y María Esther Branca Scaramellini, Mario Ignacio y Mercedes R. Branca Scaramellini, sus nietos Agustín y Francisco Willer Branca, participan su fallecimiento, acompañan a sus familiares y ruegan una oración en su memoria. c/633

 

Comentarios