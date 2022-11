Conciertos ecuménicos por la paz en el Scholem Aleijem

La Orquesta Sinfónica Provincial dependiente de la Dirección de Artes Escénicas Música y Artes Audiovisuales del Instituto de Cultura, se presentará el 12 de noviembre a las 21 en la Sociedad Cultural Israelita Scholem Aleijem (San Martín 1473). El concierto se dará en el marco del Ciclo Ecuménico por la Paz.

Desde la organización anticiparon que en la oportunidad se escuchará un repertorio conformado por L’Isola disabitata (La isla deshabitada), Obertura de Joseph Haydn; de Max Bruch: Suite sobre temas folklóricos rusos op 79 b, Andante sostenuto, Adagio ma non troppo lento - Vivace, Vivace ma non troppo, Adagio sostenuto y Allegro energico ma non troppo.

Tras un intervalo, se proseguirá con: de Jeff Manookian: Caminos argentinos y la interpretación de El Choclo y La Cumparsita; además de “Gente de Ley” de Ernesto Montiel en una versión orquestal de Martín Pedrozo y de Don Mario del Tránsito Cocomarola (también en una versión orquestal de Martín Pedrozo), y finalizando, Puente Pexoa.

(VAE)