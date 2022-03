El portazo opositor: “El Presidente tuvo una actitud provocadora y violenta”

Los legisladores del PRO, así como el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, se retiraron ayer del Congreso mientras Alberto Fernández pronunciaba el pasaje de su discurso en el que habló de la deuda externa tomada por el expresidente, Mauricio Macri. Sus aliados de la UCR y de la Coalición Cívica no se unieron a la actitud y permanecieron en sus bancas.

Luego, en un documento, Juntos por el Cambio criticó duramente a Alberto Fernández por su discurso en la Asamblea Legislativa: “Los argentinos no sabemos de qué país habló el Presidente en la apertura de las sesiones ordinarias. No planteó soluciones a los problemas más urgentes”, afirmó, luego de lo cual sostuvo que “en relación al acuerdo con el FMI no solo no lo dio a conocer sino que tuvo una actitud provocadora y violenta contra la oposición que resulta inaceptable para un gobierno que busca un acuerdo de todos”.

“Los argentinos no sabemos de qué país habló el presidente Alberto Fernández en la apertura de las sesiones ordinarias. No planteó soluciones a los problemas más urgentes: inflación, inseguridad, pobreza”, entre otras, enumeraron.

(JML)