Misterio: hallaron desvanecido a un remisero

En un hecho confuso, un remisero fue hallado a las 0.30 de ayer desvanecido en el asiento trasero de su automóvil, donde yacía boca abajo con la campera ceñida al cuello, afirmó su esposa, Elena González, quien sospecha que su marido pudo haber sido víctima de la inseguridad.

El hombre, identificado como Víctor Eduardo, de 41 años, trabaja para la empresa “El Rayo” y apareció en el camino de acceso a Laguna Soto por la Ruta Provincial 43, en la zona del cementerio privado, contó la mujer ante FM Radio Dos.

La esposa del chofer señaló que “estamos en el Hospital Llano desde que me llamaron a las 12:30 de la noche para avisarme que lo estaban trasladando aquí porque había tenido supuestamente un ataque de epilepsia, de ACV, o una mezcla de todo”.

Luego agregó que “lo encontraron en el asiento de atrás con su propio saco que le rodeaba el cuello, y le faltaba plata y el celular”, aunque admitió que “la policía me dijo que en el auto estaba la tablet que él usaba para escuchar música”.

Sobre lo acontecido, contó que “desde la empresa me dijeron que fue un pedido que él hizo cerca de las 9 y media o 10 menos cuarto de la noche, desde Molina Punta, pero no saben hasta dónde llevó al pasajero. Tampoco se sabe si bajó a esa persona y después subió a otra”.

“Para mí fue víctima de un robo, porque no está la plata ni el celular. Al auto lo encontraron en la zona del cementerio Parque del Recuerdo con las balizas prendidas. Estaba como abandonado y fue un vecino el que llamó a la policía”, afirmó.

En cuanto al estado de salud, dijo que “ahora está en terapia intensiva, porque le falta oxígeno, está muy exaltado. No puedo creer ni entender qué le pasó...”.

“No puede hablar, me ve y balbucea, pero no puede hablar, él es sano, no tiene presión alta, no está enfermo”, aseguró y luego señaló que “me dijeron que cuando lo ahorcaron le faltó el oxígeno al cerebro y eso le ocasionó el episodio; en el cuello tiene marcas y también un hematoma en la cintura”.

Por último, Elena manifestó que “la policía me dice que para ellos fue un principio de ACV, como que le dio un ataque de epilepsia, y por eso se fue atrás del auto. El auto está en la Comisaría de Santa Ana”.

Resumió que se trató de “una situación muy confusa y dolorosa, porque uno sabe cuando se va, pero no sabe si vuelve”.

