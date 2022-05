Con 350 agentes en la calle, sigue hasta el martes el censo presencial y digital

El Censo 2022 se extiende hasta el martes 24 para culminar con el relevamiento territorial y también habilitaron el digital. Desde Corrientes informaron a dónde deben acudir los ciudadanos cuyas viviendas no han sido relevadas.

La información oficial del Instituto de Estadística y Censos (Indec) dio cuenta de que 559.174 correntinos participaron de la versión digital del operativo.

Pese a que el operativo fue calificado de “exitoso”, autoridades nacionales y provinciales reconocieron que quedaron viviendas sin censar.

Los hogares que no fueron visitados por los censistas podrán completar el cuestionario online durante la próxima semana, ya que el Indec mantendrá la gestión virtual abierta hasta el próximo martes 24 de mayo.

Por otro lado, en el caso de los que ya habían realizado el Censo de forma anticipada, que únicamente debían entregarle al censista un código al pasar por su casa, tendrán alternativas disponibles.

A dónde acudir

La Dirección de Estadística y Censos de la Provincia de Corrientes informó que este jueves comenzó el Operativo de Recupero de Viviendas, como fue planificado en la metodología del Censo nacional 2022.

Hasta el 23 de mayo, habrá 350 agentes desplegados en toda la provincia visitando las viviendas no censadas.

Además, puso a disposición la oficina de la Dirección de Estadística y Censos, ubicada en Tucumán 1164, desde las 8 a 18, para que puedan censarse los residentes de la Capital.

“La gente que no fue censada puede concurrir al lugar para registrarse en dos oficinas. Será un operativo de prueba, para verificar cuántas personas asisten en el primer día, ya que no existen aún datos nacionales de cuánta gente no fue censada”, explicó.

Bosco contó que los jefes de cada departamento de la provincia comunicarán próximamente las estimaciones sobre la población que todavía no ha sido censada.

Por otro lado, en el resto de la provincia estarán disponibles las 250 sedes, escuelas de los demás municipios de la provincia, que figuran en el siguiente link: https://drive.google.com/file/d/1hzw_tS8mXzTwrMm9vk83S7OG4chVUEFl/view?usp=sharing.

“Recomendamos censarse digitalmente en censo.gob.ar y acercarse a la sede más cerca para a mostrar su código del censo digital”, dijo el director de Estadística de la provincia.

Además, indicó que por cualquier consulta se encuentra disponible la mesa de ayuda telefónica en los siguientes números: 3795 283555; 3795 023089 y 3794 283373. “Vamos a poner todo lo necesario para que la gente se cense. La gran mayoría de los hogares fue censado, sin embargo esta semana empieza la etapa de recupero, eso nos permite localizar la vivienda y adquirir el código generado por la página”, remarcó el funcionario.

“Contamos con la metodología de ir nuevamente a buscar el código de las personas que no fueron censadas y poner un punto donde las personas que no fueron visitadas puedan concurrir a hacerlo; para eso, desde las 14 se habilitarán dos oficinas en la sede la Susti”.

“No hay datos aún de cuántos argentinos no accedieron al censo, en Corrientes disponemos de otros 350 agentes que visitarán los hogares aún no censados durante una semana, para recuperar datos. El modo digital también se extendió durante una semana”, confirmó en radio Continental.

El Indec dispuso también de un medio de contacto en caso de no tener la vivienda relevada. Quienes envíen un e-mail a censo@indec.gob.ar tendrán que colocar el asunto “No fui censado/a”. En el cuerpo del correo deberán consignar los siguientes datos: nombre y apellido, provincia, partido/departamento, localidad, calle, número, piso y departamento (si es propiedad horizontal), correo electrónico y teléfono de contacto (incluir código de área, y si es fijo o celular).

(IRB)