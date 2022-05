Un ex jugador de la Selección llega a Corrientes con las clínicas de fútbol de Yacyretá

Un ex jugador de varios equipos y del Seleccionado Argentino brindará capacitaciones a través de una propuesta impulsada por la Entidad Binacional Yacyretá.

Un ex Boca Junior, ex Selección Argentina y ex Mandiyú estará este 26 y 27 de mayo en la ciudad de Corrientes, Paso de la Patria, Itatí y Santa Ana.

Los niños, niñas y jóvenes de Corrientes podrán compartir experiencias, tácticas, técnicas y ejercicios con José “Pepe” Basualdo quién fue internacional con la Selección Argentina de Fútbol en los campeonatos mundiales de Italia 1990, Estados Unidos 1994, dos Copas América, una la Copa Intercontinental; ídolo de Boca Juniors, Vélez Sarsfield e integrante del plantel del “Deportivo Mandiyú” que ascendió a Primera.

Con ese objetivo, la Entidad Binacional Yacyretá llevará adelante varios encuentros de su programa “Clínicas de Fútbol” en ciudades de Corrientes, que se realizarán los días:

• Jueves 26 de mayo: Ciudad de Corrientes, en el barrio Cristina Fernández de Kirchner (500 Viv. Pirayuí) y en la localidad de Santa Ana (Ruta 98, Ingenio s/n).

• Viernes 27 de mayo: en Paso de la Patria (predio del Sindicato de Petroleros) el Itatí (polideportivo municipal).

Estos encuentros brindan continuidad a las anteriores clínicas socio deportivas que se desarrollaron en Misiones, Corrientes y en las que participaron otros destacados futbolistas.

Los aspectos técnicos estarán a cargo de su coordinador, Fernando Besasso, ex director de la Fundación PUPI y director en Argentina de “Intercampus” (proyecto social del Club Inter de Milán) y de la Parma Academy.