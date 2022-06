Los camioneros extranjeros se niegan a pagar más por el combustible

La petrolera de bandera nacional, YPF, decidió que los autos livianos y el transporte pesado con patente extranjera solo podrán cargar el gasoil Infinia Diésel a $240 el litro (124 pesos más) para las estaciones del país. En Corrientes señalaron que “la gente extranjera se niega a asumir el diferencial” y que otras firmas todavía venden a precio nacional.

La medida tiene el propósito de fortalecer el abastecimiento del combustible en todo el país. “Acatamos la orden, la estamos implementando. Es muy reciente, todavía la gente extranjera no asume el diferencial. Hasta el momento, no pudimos cargar a ningún extranjero, no quieren cargar y se van”, explicó Oscar Pacheco, vicepresidente de la Cámara de Estaciones de Servicios y Empresarios de Combustibles de Corrientes (Cescor).

De acuerdo con el último relevamiento de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), Corrientes está entre las 14 provincias con desabastecimiento severo de gasoil. En tanto que las rutas 12 y 14, que atraviesan esta provincia, fueron teñidas de rojo por la falta de combustibles.

Ante el problema, YPF decidió subir el precio para aquellos vehículos con patentes extranjeras, y así evitar el desabastecimiento, sobre todo en las ciudades fronterizas. “En Argentina estamos al $50 (del precio de la nafta Diésel) de cualquier país limítrofe”, detalló Pacheco en diálogo con radio Nacional.

El empresario consideró que será cuestión de tiempo, pero también de acompañamiento de las demás firmas que operan en este país. “Hay que ser un poco paciente para que (los foráneos) asuman el precio. Otras petroleras no tomaron esa medida todavía, entonces tienen el combustible a precio más barato y siguen despachando a extranjeros al precio que está en pizarra”, lamentó Pacheco.

Sin embargo, anteriormente apoyó la postura que indica como discriminatoria a la decisión nacional. “Con la medida estoy de acuerdo en la zona fronteriza, pero en el resto del país no. Las personas deben circular, no le podemos cobrar demás por ser de otro lugar, para mí es discriminatorio. Porque el pensamiento es: si sos extranjero me tenés que pagar 240 pesos y solo tengo para venderte Infinia, va a ser complicado”, indicó el vicepresidente de Cescor a El Litoral.

