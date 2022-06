Valdés se reunió con estacioneros y pidió que se supriman los impuestos al diésel

Ante la escasez de gasoil y las dificultades que esto está produciendo en Corrientes, el gobernador Gustavo Valdés se reunió con autoridades de la Cámara de Estaciones de Corrientes (Cescor) y consideró que la situación es crítica, apuntó contra el Gobierno nacional por la falta de inversión y pidió que se supriman los impuestos al diésel para volcar esos fondos a infraestructura.

En esta ocasión, el mandatario mantuvo una mesa de diálogo con autoridades de la Cámara de Estaciones de Corrientes (Cescor): Carlos Gold, presidente; Oscar Pacheco, vice; Víctor Bruzzo, tesorero; Elsa Salas, secretaria, y Raquel Chávez, vocal. “Ante la escasez de gasoil y las dificultades derivadas en transporte y logística, reunión con autoridades de la Cámara de Estaciones de Corrientes -CEsCor-: Carlos Gold, presidente; Oscar Pacheco, vice; Victor Bruzzo, tesorero; Elsa Salas, secretaria, y Raquel Chávez, vocal”, tuiteó Valdés.

“La situación es crítica: a los racionamientos en la distribución y la falta del combustible se suma el incremento de su costo, con el consiguiente impacto en la cadena de precios de todos los rubros”, aseguró al finalizar su posteo en Twitter.

Luego, en la inauguración de la Exposición Nacional de Razas que se lleva adelante en el predio de la Sociedad Rural de Corrientes ubicado en Riachuelo, consultado por la prensa sobre la reunión dijo: “Estuvimos viendo el tema de gasoil que es fundamental y que no solamente está trabando la producción, sino que ahora también comienza a trabar el Estado”.

“Lo que necesitamos es que supriman los impuestos sobre lo que tiene que ver con el diésel, de manera que podamos tener acceso más urgente y más rápido para que mueva nuestra producción y, por supuesto, salir a generar nueva infraestructura ante esta falta de inversión”, pidió.

En esa línea reprochó: “No tenemos oleoductos adecuados, por lo tanto tampoco tenemos refinerías cerca de los centros de consumo y genera esta falta de visión a 100 años de YPF, cuando deberíamos estar sobradamente con autoabastecimiento. Somos la quinta reserva petrolera en el mundo y nos pasa esto, por la falta de planificación”.

Se debe señalar que no es el primer reclamo de Valdés. Ya en el marco de los 100 años de la petrolera estatal, en el programa Toma y Daca que se emite por AM 750 de Buenos Aires, aseguró que los gobernadores del Norte Grande advirtieron sobre el desabastecimiento y descartó que la situación pudiera resolverse en 48 horas con la importación de gasoil anunciada por el Gobierno nacional. “Me parece que acá hay un relato que no se condice con la realidad. Estamos hablando de imprevisión y realmente hay inconvenientes”.

“Nos reunimos con los gobernadores del Norte Grande. No creo que esta cuestión se pueda resolver en dos días. Hace dos meses estaban advertidos y la respuesta fue que no iba a haber quiebre de stock, y sin embargo está ocurriendo”, había indicado.

En tanto, sobre la reunión con Valdés, el presidente de Cescor, Carlos Gold, dijo que la disposición del producto “es muy dispar; algunos días hay, otros no. Podría decirse que es una lotería y que la solución debe venir desde Nación, dando la venia para una mayor importación de productos o, en su defecto, a través de una legislación que permita reducir los impuestos internos para asegurar una mayor rentabilidad”.

Mientras que en declaraciones a Momarandú, Gold adelantó que “el Gobierno de la provincia evalúa con los estacioneros un proyecto para desgravar de impuestos internos al sector de expendio de combustibles, de modo que esos fondos sean volcados a más inversión y mayor cantidad de producto en stock”.