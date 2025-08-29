Abel Pintos: entradas en 3 cuotas sin interés con tarjetas VISA del Banco de Corrientes

El Banco de Corrientes (BanCo) continúa sumando beneficios para sus clientes y apoyando los espectáculos culturales en la provincia. En esta oportunidad, se trata del show que dará el reconocido cantante popular Abel Pintos, quien presentará en el Club San Martín de la capital correntina, el próximo jueves 13 de noviembre.

De esta manera, el BanCo, nuevamente sponsor de espectáculos de trascendencia para la región, ofrecerá una promoción exclusiva para adquirir las entradas en hasta tres cuotas sin interés con sus tarjetas de crédito VISA. Los tickets para el show podrán adquirirse en www.tickethoy.com

Para más información, consultar bases y condiciones en https://promosdelbanco.com/

Sobre Abel Pintos

Abel Pintos es el artista número uno de la escena musical argentina en la actualidad.

Lleva más de 29 años de carrera, durante la cual editó 14 álbumes: 12 álbumes de estudio y 2 registros en concierto.

Desde sus más recientes lanzamientos “Creo en Ti”, “Me dediqué a perderte” y “De Repente”, pasando por Oncemil, La Llave, Motivos, De solo vivir, entre muchas otras, serán parte del repertorio de lo que se anuncia como una noche inolvidable.