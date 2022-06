Otorgaron la prisión domiciliaria al menor que golpeó al playero correntino

Se conoció anoche que la Justicia le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria al agresor del playero correntino Arturo López que fue noqueado en un estacionamiento del barrio porteño de Monserrat, en noviembre pasado.

La defensa del adolescente de 17 años argumentó que solicitó el beneficio por compromisos escolares, hecho que despertó una gran indignación en el entorno familiar de la víctima que aún permanece muy grave.

El joven se había entregado el 29 de abril último luego de permanecer prófugo desde noviembre del año pasado tras golpear y dejar malherido al playero de 66 años, oriundo de la ciudad correntina de Curuzú Cuatiá.

La Justicia de Menores porteña había dictado la prisión preventiva por 60 días para el agresor, que tenía pedido de captura nacional e internacional.

Tras pasar más de cinco meses prófugo y a pesar de que su padre dijo que no se iba a presentar ante las autoridades “a menos que le den garantías judiciales”, el adolescente optó por entregarse días antes de cumplir la mayoría de edad, el 11 de mayo próximo.

Mirian Luna, esposa de Arturo y además abogada en la causa opinó que “es totalmente indignante lo que pasó. Me siento muy triste porque el imputado estuvo 5 meses como prófugo y hoy lo dejan libre como si nada, mientras es incierta la recuperación de Arturo, porque no hubo cambios en su salud”, manifestó.

“Siento que no vale la vida de las personas que hacen las cosas bien. La Justicia desprecia a las víctimas, siento que todas las cosas están a favor del imputado”, remarcó y agregó que el joven “cuando cometió el hecho, lo hizo a traición y no está arrepentido para nada, me da muchísima tristeza”, enfatizó.

