Volvieron a crecer las versiones de la llegada de Suárez

Luis Suárez es uno de los delanteros más destacados a nivel mundial por su calidad técnica y física en cada presentación con su club o con la Selección uruguaya. El delantero comenzó a sonar alrededor de River cuando finalizó la temporada en Europa, y desde ese momento, nació la ilusión de los fanáticos millonarios por ver al “Pistolero” en su equipo.

Ayer, el periodista Christian Martin informó desde Gran Bretaña que Suárez sería el nuevo refuerzo en la delantera de River. La salida de Julián Álvarez fue la principal causa por la que el equipo de Marcelo Gallardo necesitaba un nuevo delantero para el conjunto millonario.

“Bienvenido a River Pistolero. ¡Hay balas para todos! Luis Suárez es nuevo jugador del Glorioso River Plate”, escribió el periodista en su cuenta de Twitter junto a una foto del jugador y el escudo del equipo.

Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa tras la victoria de River a Lanús y se refirió a la posibilidad de la llegada del uruguayo: “Como es un futbolista de élite y en este momento está haciendo una recuperación de la limpieza en la rodilla, por más que lo pudiéramos tener hoy, mañana no puede jugar”.

“Si se conectan las posibilidades, que hay predisposición de los dos lados, estará o no. El intento lo hicimos, tiene deseo, entusiasmo, está bueno. Si no hubiera mostrado entusiasmo, no estaríamos acá esperando”, agregó el “Muñeco” sobre las ganas de Suárez por vestir la casaca de River.

Por último, el DT de River manifestó que hay que ser prudentes y esperar el cierre final de la historia: “Mostró una muy buena predisposición y entusiasmo, los tiempos son los que tratamos de sostener de ambos lados. También está la parte de su recuperación. Tampoco hay que mentirle a la gente, no hay que generar demasiado entusiasmo”.