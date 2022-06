Facundo Manes rechazó que Javier Milei se sume a Juntos por el Cambio

La irrupción de Javier Milei en la política y su crecimiento en las encuestas divide las aguas en Juntos por el Cambio y profundiza las diferencias internas entre aquellos dirigentes que pretenden seducirlo para sumarlo a la coalición opositora —de cara a 2023— y quienes lo rechazan considerando que sería un error.

Si bien el economista libertario y gran parte de la Unión Cívica Radical se repelen mutuamente, esta vez fue el diputado Facundo Manes quien marcó su postura con respecto a Milei.

En diálogo con La Nación+, planteó que “hay que oxigenar la política” pero “con mejores políticos, no con antipolítica”. “Veo un final de ciclo de las prácticas de siempre y los mismos de siempre”, opinó el legislador radical, quien agregó que “la pandemia aceleró la decadencia”. “Este sistema con estas prácticas, con estas fórmulas que fracasaron podría haber seguido y la pandemia aceleró todo esto”, sostuvo.

De cara a los comicios del año próximo, destacó que “el radicalismo ha dado una buena lección a la sociedad”, renovándose: “Tiene ideas modernas y va a convocar a la sociedad a una nueva mayoría desde el centro”.

Consultado por la posibilidad de que Milei se sume a las filas de Juntos por el Cambio, Manes fue tajante: “Las alianzas deben ser por ideas, no por encuestas, modas o contactos personales. Después en el gobierno se nota”. “Es como estar en el quirófano donde se juntaron dos profesionales con técnicas diferentes y el paciente es el que sufre”, comparó. El diputado radical reafirmó que la oposición debe discutir “ideas” y “no hablar de personas, de encuestas ni focus group”. “A mí me educó el Estado, no el mercado. Creo que somos pro mercado, tanto como sea posible y tanto Estado como sea necesario”, contrastó con el relato de Milei.