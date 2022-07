La advertencia de Karina La Princesita a su hija en las redes

Karina La Princesita reconoció que la adolescencia de Sol Cwirkaluk, su hija fruto de su relación con El Polaco, la tiene sensible por su deseo de irse a estudiar afuera cuando tenga la mayoría de edad. En redes, Sol expresó sus ganas de ir al Lollapalooza Argentina 2023… ¡pero la cantante salió a ponerle sus límites!

“Si alguien me quiere regalar la entrada al Lolla para mis 15 no me enojo. Gracias”, twitteó, sobre la preventa de entradas para el megarecital que comenzó estos días. Y la artista no le dejó pasar un detalle.

“Que sean dos porque si no es conmigo no vas a ningún lado”, le comentó a Sol en la misma red social, dejándole en claro quien tiene la última palabra. ¡Ay!

El sincericidio de Karina la Princesita cuando le preguntaron si volvería con un ex

A un año y medio de apostar al amor de Nicolás Furman, Karina La Princesita confirmó su separación. Sin embargo llamó la atención con su sincericidio, en plena nota con LAM y con el Polaco a su lado.

"¿Volverían con un ex?", le preguntó el notero de Ángel de Brito. Intuyendo la pícara intención de la pregunta, la cantante respondió: "Yo volvería con un ex y él (El Polaco) volvería con una ex. Pero si vos, a la respuesta a la que querés llegar es si nosotros, que somos ex, volveríamos, la respuesta es no".

Atento a la soltería de Karina, recientemente separada de Furman, y El Polaco, distanciado de Barby Silenzi, el cronista retrucó: "O sea, con Furman sí, y con Barby sí". En automático y sin filtro, La Princesita sorprendió con su declaración: "Con Furman sí. Yo lo amo y vos, Polaco, lo sabés".

Ciudad.com