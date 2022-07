Chatruc le regaló un auto a su ex: el motivo

“Le compré un auto a mi ex”, contó el exfutbolista José Chatruc e instaló un tema entre los integrantes del programa del que participa, MP 910, en radio La Red, respecto de si ese gesto se hizo por simple buena voluntad con alguien con quien estuvo unido por amor, o si es una manera de lavar culpas por hechos de pasado.

Acorralado por la sorpresa que generó su comentario, el jugador que es un símbolo para los hinchas de Racing, contó que Agustina Cilano, madre del menor de los tres hijos de “Pepe”, no sabía manejar, peor hizo el curso de conducción, sacó el registro y, como no tenía auto, él decidió regalarle uno porque, explicó: “Estamos en buenos términos”.

Consultado sobre si estaba haciendo buena letra, el exfutbolista bromeó: “Yo siempre le digo a mis ex que como marido fui tres o cuatro puntitos, pero como ex me pongo un 9, 9.50″, destacó.

Agustina Cilao, la última pareja formal de José Chatruc, tiene 29 años, y en julio de 2020, en plena cuarentena estricta, fue mamá de Silvestre, el tercero de los hijos del exjugador de 45 años. Poco después se separaron, pero mantienen una relación cercana y de mucho afecto.

¿Pensas en algún momento estar nuevamente en pareja o ya te ves más viviendo la tuya?, le preguntaron a Chatruc en una entrevista que brindo a la revista Gente, ante lo que respondió: “Tengo una mezcla de sensaciones. Es lindo estar con alguien. De hecho, tengo una muy buena relación con Agustina (Cilano), mi última mujer. A veces digo si… no. El tema es que la vorágine laboral, tengo dos hijos más y todas las cosas. ¡Voy a enloquecer! Pero la vida nos enseña con todas las cosas que pasan que hay que disfrutarla, vivirla a pleno y tratar de no lastimar a nadie”.

“Pepe” reconoció, además, lo difícil que le resultó esa separación. “Me pasó dos veces porque con el del medio también me separé cuando era chico. Soy un padre presente, cumplo con todo lo que tengo que cumplir y siempre trato de dar un poco más. Pero no es fácil. Como con todo, te acostumbras. Trato de que ellos estén bien”.