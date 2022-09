El femicida que fue rechazado para vivir en Corrientes pedirá ayuda al Inadi

El femicida Fabián Tablado fue rechazado para asentar su residencia en la ciudad de Virasoro, y, tras haberse trasladado a Posadas, consideró que sufre una “difamación y persecución constante”. “Vamos a dar intervención al Inadi a todas las personas que participan de esta cacería insólita que se hace contra una persona libre”, advirtió ayer en diálogo con la televisión de Misiones.

El hombre de 46 años, quien mató de 113 puñaladas a Carolina Aló, su expareja, en 1996, recibió este mes un repudio público para instalarse en la provincia de Corrientes. Luego decidió intentarlo en la ciudad de Posadas, donde llegó cobijado por la fundación Filipos.

“Yo no estoy fugitivo. No voy a dar mi domicilio al aire para que vengan a lincharme, a apedrearme. Soy una persona libre. He cumplido mi condena”, dijo Tablado en una entrevista telefónica con el periodista Jorge Kurrle.

Tablado recordó que tras cumplir la condena, estuvo viviendo en la calle, “en condición infrahumana, con mi mamá”. “Perseguido, acosado. Humillada mi mamá. ¿Eso no es violencia de género también?”, preguntó, para luego asegurar que está arrepentido de lo que hizo: “No va a pasar nunca más”.

También dijo estar capacitado para trabajar. “No soy un loquito buscando a quien matar. Cometí un delito y estoy totalmente arrepentido de lo que hice hace 26 años. Creo en Jesucristo porque él regenera a las personas”, remarcó.

“En vez de tanto acusar, por qué no tratamos de hacer puentes. Se está haciendo una persecución. Estoy sufriendo una marginación”, insistió Tablado, y aseveró: “No se puede echar de un lugar a una persona por lo que fue o hizo”.