La reflexión de Juan Reverdito sobre Nacho y La Tora: "Él se sacó un clavo de encima"

A principios de esta semana, se conoció la noticia de que La Tora y Nacho de Gran Hermano había decidido ponerle fin a su noviazgo. "Me dicen que Nacho la dejó a La Tora, porque ya no la aguantaba más, como que se ponía muy intensa. Esta separación está confirmada", detalló Guido Záffora en Intrusos.

Se especuló con que uno de los motivos que podrían haber tenido que ver con la separación fueron los supuestos celos que La Tora le tenía a Julieta Poggio, su ex compañera del streaming Fuera de joda.

"Primero, decir que con Juli me llevo re bien. Ella es mi amiga, me llevo excelente y se dijeron puras bolu...", se defendió la ex hermanita en LAM y sumó: "Como dijimos, la decisión tiene que ver con que los dos queríamos tener un crecimiento personal que no era compatible con la pareja. Juli no tiene nada que ver, de hecho, ni bien nos separamos, muy poca gente lo sabía y Juli era una de ellas".

Luego de que esta noticia estuviera en boca de todos, el periodista Juan Etchegoyen se comunicó con Juan Reverdito, ex compañero de Gran Hermano de La Tora y Nacho, para saber su opinión.

“Por ahí va a sonar como que me chupa un huevo pero después de tantos meses me da exactamente igual, yo lo apreciaba un montón a Nacho y lo quise un montón. No creo en esta separación, por ahí al streaming de Fuera de Joda no le está yendo bien y sé que esta piba La Tora es muy probable que esté en La Noche de los ex. Si fuera verdad aplaudo y me pongo contento por Nacho, si él no quiere estar más con ella va a encontrar su camino y va a ser él”, dijo sin filtros.

“Las veces que lo vi a Nacho me sorprendió cómo cambió tanto, La Tora le cambió la personalidad. Ella me decepcionó, yo la quería un montón y hemos compartido comida con familiares de los dos. Después volvió a entrar a la casa y salió diferente. Podés haber ganado Gran Hermano y facturar como loco pero cambiar tu esencia por eso deja mucho que desear. Me pone muy contento la separación por Nacho”, sumó.

Continuando con su teoría de que la separación sería falsa, Reverdito cerró: “Con todo lo que inventan no me extrañaría de parte de esta mujer. Si esto a Nacho lo pone feliz que sea así, yo no celebro, cada pareja hace lo que quiere y tiene su vida. Creo que a él le va a hacer bien haberse sacado ese clavo de encima, es una opinión nada más”.

Fuente : Pronto