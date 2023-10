Una artista correntina representará al país en Brasil

Verónica Tossutti

Redacción

La artista correntina Agustina Saira Bestoso, más conocida como Alba Best, fue seleccionada dentro de los 60 proyectos que integran la comitiva argentina en el Mercado de Industrias Culturales Brasil 2023. La cantante lleva sus canciones inspiradas en el Paraná, la ciudad y su gente al evento cultural más grande del vecino país brasileño que se desarrollará del 8 al 12 de noviembre de este año.

La joven cantante de música urbana comenzó su carrera en 2019, con 16 años, en la cultura de hip hop a través de la Crew de Break dance Zona Style. En el 2021 ganó el MicaFreestyle, hecho que marcó un antes y un después en su visión hacia la industria musical. Desde entonces participa de diversos shows, formó parte de la grilla del Taragüí Rock 2022 y realizó grabaciones en estudio.

Sobre la convocatoria para integrar la comitiva argentina en el Mercado de Industrias Culturales Brasil 2023, Alba Best, señaló a El Litoral: “Me siento afortunada y a la vez orgullosa por la perseverancia en mi proyecto, manteniendo el objetivo de crecer como artista y seguir nutriendo y conectando con la cultura, esta vez fuera del país”.

Su música se fusiona entre el paisaje correntino, la vida diaria en la ciudad y sentimientos que terminan transformándose en una melodía. Aunque se considera un “alma viajera” y busque caminar por otros suelos, jamás se olvida de su Corrientes natal y esto se puede apreciar en su último lanzamiento Absenta.

Su fuente de inspiración puede surgir de varias maneras, a veces más cotidianas como cuando riega las plantas y otras más complejas, cuando surge de un sentimiento de dolor. En ocasiones, camina entre multitudes de gente y le inspira la humanidad misma, y otras solo cierra los ojos y las ideas caen por sí solas.

Para crear música la artista dedica mucho tiempo a la producción de sus temas. “Si bien grabé en estudios, también grabé encerrada en una habitación, a veces con calor, teniendo que apagar el ventilador para que el ruido no saliera en la toma. Pero las risas nunca faltan y mucho menos ganas de hacer música. Me gustaría sacar un disco más adelante, pero ahora el formato EP y Single me llaman más la atención", expresó Alba Best a El Litoral.

La música siempre estuvo presente en la vida de la cantante, su padre Gabriel Bestoso (baterista) junto con su tío Santiago Bestoso (guitarrista) tenían una banda juntos y siempre fueron unos melómanos del rock, el jazz y el blues. Mientras que por parte de su madre las influencias del Neo Soul, y el R&B.

“Crecí escuchando a el Flaco, Erykha Badu, Fito Páez, Charly García, Esperanza Spalding. Después mi tío de parte de mi madre, que también era guitarrista, me dio mis primeras clases de guitarra con 12 años, y al año siguiente me introduje en la cultura mediante una Crew de Break Dance que entrenaba frente au mi casa”, recuerda la artista a El Litoral.

De la cultura urbana lo que más apasiona a la cantante de 20 años es la unidad que existe, la diversidad, la apertura, el respeto, la fusión y adaptación de otros subgéneros dentro de este. Con la convocatoria por parte del Ministerio de Cultura de la Nación a través del Mercado de Industrias Culturales Argentinas, la cantante tendrá la posibilidad de representar a Corrientes y el país junto con otros 60 proyectos.

Con el objetivo de potenciar su arte en Brasil frente a otros países del mundo, Argentina será el país invitado de honor en el encuentro que se llevará a cabo del 8 al 12 de noviembre, a casi 4000 kilómetros de distancia, en la ciudad de Belém en el estado de Pará. En el que buscarán profundizar la relación bilateral de ambas naciones en materia de cultura para dinamizar los intercambios comerciales, artísticos e intelectuales.