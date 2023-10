Abogada fue hallada responsable de falsificar documentos públicos, firmas y sellos oficial

La doctora Ramona Isabel Ramírez fue encontrada responsable de falsificación de documento público, falsificación de sellos oficiales, y falsificación de firmas de tres ministros del Superior Tribunal de Justicia. Mañana se conocerá la condena.

El Tribunal de juicio de Mercedes integrado por los doctores Jorge Alberto Troncoso, Juan Manuel Muschietti y Ramón Alberto Ríos, mediante sentencia Nº 49 /23 la absolvió de culpa y cargo del hecho que ocurrió el 5 de junio de 2019 a las 12 horas, ante el Juzgado de Familia y Menores de Mercedes, cuando la abogada habría usado un escrito privado que tenía la firma falsa de su patrocinada.

En su explicación sobre la absolución, el doctor Jorge Alberto Troncoso afirmó que existió insuficiencia probatoria ya que se la acusaba de utilizar una firma falsa de su defendida para presentar el escrito.

Si bien se determinó que la firma no era de su clienta, también se aseguró que no era autoría de Ramírez por lo que no se puede saber con certeza si la abogada sabía que no firmó su cliente.

“Lo que arrojó una duda insuperable para el Tribunal y no hay certeza de superar”, dijo en su exposición el presidente del Tribunal.

Además la cliente reconoció en instancia del debate que ella le solicitó a Ramírez lo que se pedía en el escrito presentado.

En el punto 2° de la sentencia, la doctora Ramírez fue encontrada penalmente responsable de los delitos de Falsificación de Documento Público y falsificación de Firmas y Sellos en un hecho. La audiencia donde se le impondrá la pena se realizará el miércoles 4 de octubre a las 11.30 horas.

En este hecho, la abogada en el 2019 habría puesto en marcha un plan criminal que consistió en hacer o mandar hacer ilícitamente documental de supuesto tenor público pero de contenido totalmente falso, con sellos falsos que mando a confeccionar y firmas apócrifas de funcionarios públicos, todo con el fin de engañar y apoderarse de un inmueble rural de 35 hectáreas.

La primera documental se trata del Acuerdo N°31/19 del Superior Tribunal de Justicia que hace referencia a una supuesta Resolución donde refiere facultades testamentarias y traslado definitivamente de todos los derechos sobre un inmueble a otra persona que no era la que lo ocupaba en ese momento.

También habría falsificado una documental supuestamente pública expedida en otra causa con firmas apócrifas de los funcionarios judiciales doctores Gustavo Rene Buffil y Dora del Carmen Saucedo y tres sellos falsos: dos con el nombre de los funcionarios nombrados y otro – ovalado – identificatorio del Juzgado Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Mercedes, inexistentes entre los sellos usados diariamente en dicho organismo Judicial.

Y el tercer documento que habría confeccionado o mandado a hacer se trató también de una resolución judicial, inexistente.

Alegatos

Durante la audiencia de ayer se llevaron adelante los alegatos, en primer lugar fue el turno del Fiscal doctor Juan Carlos Alegre, quien aseguró que la doctora Ramírez por su profesión sabía perfectamente lo que hacía y que existen suficientes pruebas para asegurar la existencia del hecho y la responsabilidad penal de la imputada.

A su turno, el abogado defensor doctor Caram solicitó la absolución de la doctora Ramírez porque consideró que no había suficientes pruebas para condenarla. Lo que el Tribunal admitió en el hecho sucedido el 5 de junio de 2019, pero no en el que estaban involucradas la firma de los Ministros del STJ, por lo que la pena se impondrá mañana a las 11.30 horas..(NG).