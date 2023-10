Lourdes Sánchez y Coty Romero se enfrentaron cara a cara en el Bailando 2023

Lourdes Sánchez es una de las figuras más prometedoras del Bailando 2023 y su regreso al certamen que conduce Marcelo Tinelli trajo un enfrentamiento inesperado con Coty Romero, ex participante de Gran Hermano. En la segunda gala de eliminación, la bailarina y la influencer se cruzaron en la pista y se sacaron chispas frente a todos.

Todo comenzó cuando Marcelo Tinelli compartió que la bailarina le había mandado un mensaje pidiéndole a él que “dejará de pelearla”. “Es que sos peleador”, le manifestó ella. “¡Yo no había dicho nada! Después veo que estás en todos los programas diciendo que te critico y que te peleas con Coty”, le hizo saber el conductor. Al oír sus palabras, Lourdes lo corrigió: “Yo no me peleé con nadie”. “Bueno…si, se peleó ayer con Coty”, le recordó él.

Visiblemente confundida, Sánchez negó con la cabeza mientras Coty reía desde otro sector del estudio. “¿Vos no te la fumas a ella?”, quiso saber Marcelo. Sin vueltas, Lourdes le respondió: “No me cae bien, la verdad no” mientras la ex Gran Hermano la observaba a tan solo unos pocos metros. “Sos sincera, te escuché decir eso”, comentó Tinelli al respecto. Cuando el conductor le preguntó a Romero si la bailarina le caía bien, ella negó con la cabeza dando a entender que el sentimiento entre ellas es mutuo.

Unos segundos más tarde, Coty aclaró el motivo por el que no tiene un buen vínculo profesional con la esposa del Chato Prada: “Ella va a todos los programas hablando de mi y viene acá, y se hace la que no me conoce”. “Si va a andar por los programas hablando de mi pero no quiere que yo me defienda, me dice acomodada. Si, acomodada en la silla tranquilamente… en la que vos querés estar”, lanzó Romero, sin filtro.

Fuente: Pronto