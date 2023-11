Estos son los efectos que produce la yerba mate en los futbolistas

Un equipo de investigación analizó los efectos de la yerba mate en relación con la actividad antioxidante, la producción de ácido láctico y las especies reactivas de oxígeno durante el ejercicio físico. Los resultados indicaron que el extracto de yerba mate demostró una fuerte capacidad de eliminación de radicales libres en concentraciones más bajas y aumentó significativamente la producción de ácido láctico en comparación con el grupo de control.

Los resultados sugieren que la yerba mate puede influir en la respuesta metabólica durante el ejercicio, destacando la complejidad de sus efectos sobre la salud y el rendimiento físico.

La composición química de la yerba mate ha sido objeto de investigación por parte de varios grupos de investigación científica, los cuales revelan las propiedades terapéuticas y nutricionales de esta planta.

El estudio en cuestión se caracteriza por ser una investigación cuantitativa aplicada, con un objetivo experimental que busca evaluar indicadores metabólicos en futbolistas amateurs. Entre los indicadores analizados se encuentran el estrés oxidativo y la cuantificación de ácido láctico con el objetivo de investigar los posibles efectos del consumo de yerba mate sobre el sistema musculoesquelético de estos individuos.

En este estudio, es posible observar que, ante el ejercicio físico intenso, la especie Ilex paraguariensis, utilizada en el proyecto, mostró actividad capaz de aumentar la cantidad de producción de ácido láctico (hasta un 36%) en relación a los participantes que solo ingirieron el placebo (agua pura). El ácido láctico es una sustancia producida por el tejido muscular y por los glóbulos rojos que transporta el oxígeno de los pulmones a otras partes del cuerpo.

Durante el ejercicio se observa un aumento en el nivel de ácido láctico en sangre, siendo el músculo esquelético el principal sitio de producción de este compuesto.

La composición química de la yerba mate tiene un amplio perfil fitoquímico, en el que destacan las metilxantinas, siendo la cafeína y la teobromina sus principales representantes. La cafeína es la metilxantina más importante y abundante en la yerba mate. La cafeína es una sustancia tónica y estimulante del corazón, derivada de la purina, un compuesto orgánico nitrogenado presente en sustancias vegetales.

La yerba mate ha ganado gran popularidad no sólo por sus beneficios para la salud, sino también como estimulante y sustituto del café. La bebida contiene alrededor de 71,8 mg de cafeína por 200 ml, frente a los 86,8 mg que se encuentran en la misma cantidad de café capuchino. La yerba mate generalmente se consume con más frecuencia que el café, ya que se puede infusionar varias veces (hasta 7 veces) sin pérdida significativa de sabor o valor nutricional.

Participantes

La muestra inicial de este estudio estuvo conformada por 30 individuos, sin embargo, luego de retiros y ausencias el día de la recolección, se seleccionaron 12 individuos sanos que no utilizaban ningún tipo de de esteroides anabólicos o cualquier otra droga. De esta forma, se seleccionaron un total de 12 futbolistas amateurs de la ciudad de Caçador (Santa Catarina, Brasil).

Los criterios de inclusión de los participantes de la investigación fueron: jugadores entre 18 y 35 años, que practican fútbol amateur una vez por semana y que no consumían ningún derivado de la yerba mate.

La mitad de los participantes ingirieron una solución de té de yerba mate treinta minutos antes de iniciar la práctica deportiva. La dosis de yerba mate utilizada fue de 3 gramos de yerba mate por cada 60 ml de agua, con agua a una temperatura de 70 grados centígrados.

Esta solución se preparó a través de una infusión de hojas de yerba mate, es decir, se midió la cantidad de hojas de yerba mate y se colocó en un filtro. Después de añadir agua, el resultado se guardó en un termo y se transportó al lugar del partido de fútbol.

Por otro lado, el resto de participantes de la investigación sólo consumieron un placebo, que consistió en ingerir 60 ml de agua pura (grupo control).

Tras el partido de fútbol, ​​se recogieron muestras de sangre que se almacenaron en un tubo específico para participante, con la respectiva identificación.

Posteriormente, el material fue enviado para ser evaluado. Se realizaron pruebas bioquímicas en el laboratorio de fisiología cardiovascular de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS) y en el laboratorio de estrés oxidativo de la Universidad de Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP) y se evaluó la formación de ácido láctico.

El trabajo de investigación fue realizado por Gustavo Moraes Camargo, Ricardo Sens, Ana Carla Lorenzzon, Ygor Borges, Leonardo Dorneles Streck, Iandra Wellwock, Luiz Antônio Biasiolo y Alan Christhian Bahr; y fue publicado en el último número de la revista Observatorio de la Economía Latinoamericana.