Una novedosa forma de entrenamiento físico ya tiene a su representante correntino

El atleta correntino Juan Pablo Díaz ingresó a las clasificatorias del Campeonato Latinoamericano de OCR, o carrera de obstáculos, un tipo de entramiento que requiere fuerza, velocidad, técnica y resistencia física y mental.

"Lo que enseña el OCR es la fuerza y la resistencia del día a día. Por ejemplo, en las carreras te podés topar con muros, saltos, charcos, hacer un koala con sogas cruzadas, entre otros", explicó Díaz en diálogo con El Litoral.

Sin embargo, sus objetivos están puestos en la competencia latinoamericana tanto como en la posibilidad de ingresar al mundial, que se realizará el año que viene en Bélgica: "Me estoy preparando para la competencia de este domingo porque hay clasificatorias para el mundial de OCR. Este año en octubre fue en Estados Unidos".

Muchos obstáculos son similares a los utilizados durante el entrenamiento militar, mientras que otros son exclusivos de las carreras de obstáculos. Díaz volvió de Buenos Aires con esta idea y comenzó a aplicarla en su gimnasio de la localidad de Santo Tomé.

"Me gustó porque acá en Corrientes y Misiones no hay nada parecido (sí muchos lugares de crossfit, que es similar pero no es lo mismo). Durante la semana hacemos entrenamientos de fuerza y de resistencia", indicó el atleta a este diario.

"Fui a la Brutal Race que fue en Córdoba, una de las más importantes de la Argentina, y en mi categoría salí séptimo, y eso me dejó el pase libre para participar del Latinoamericano, que es el año que viene en agosto (durante tres días). En el interior no existe este entrenamiento, es un deporte que no tiene límites de edad", señaló Díaz.

Hoy en día la carrera Brutal Race es la más importante de Argentina que se lleva a cabo en la provincia de Córdoba, tanto por el nivel de los obstáculos y la organización a nivel mundialista. También fue elegida en una encuesta realizada por Mundo OCR a fines del 2019 como la mejor y más exigente carrera de este país, dejando en segundo lugar a la reconocida ROC.

Díaz recordó que se recibió de personal trainer en 2019: "Me vine al pueblo y vi que este estilo de entrenamiento comenzó a gustarle a la gente. Empezamos con peso corporal y fuimos sumando los obstáculos, y hoy en día tenemos bastante alumnos; se van sumando también brasileros, porque somos vecinos de São Borja".

Su gimnasio está a semanas de cumplir su primer año en Santo Tomé. "Mi idea a futuro es que todos los que entrenan en mi gimnasio lleguen a ser atletas de OCR. No importan las edades, el objetivos es que se puedan mantener físicamente bien por el resto de sus vidas, el entrenamiento te lleva a desafiarte", indicó el atleta correntino.