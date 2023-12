“Este grupo demuestra que se merece algo más”

El arquero de Mandiyú, Martín Abraham fue el héroe del partido que clasificó a su equipo a los cuartos de final de la región Litoral Norte del Torneo Regional Federal Amateur 2023/24.

El futbolista salteño le tapó un mano a mano en el primer tiempo a Gastón Martínez Cortez, y volvió a imponerse en el duelo frente al delantero de Juventud de Puerto Tirol al que le atajó el remate en el desempate por penales que le terminó dando la clasificación a su equipo.

“Me gustan los penales, siento que ahí puedo dar un plus, gracias a Dios que terminó para nosotros”, declaró Abraham a la transmisión televisiva del club Albo, para enseguida admitir que no festejó “porque pensé que faltaba uno más, por eso me quedé parado”.

Analizando la serie frente al equipo chaqueño, Abraham expresó: “Allá no tuvimos un buen partido pero era obvio que no se iba a repetir. Esta vez fuimos claros merecedores, deberíamos haber convertido tres o cuatro goles, pero al final el de arriba fue justo y terminamos pasando a la siguiente ronda”, aunque deseó que “las próximas clasificaciones no sean tan sufridas”.

“Considero que este grupo está demostrando día a día que se merece algo más y esta vez quedó demostrado que no nos pasa nadie por arriba, que si jugamos de la misma manera iremos progresando”, agregó.

Finalmente, y emulando a Lionel Messi, Abraham le pidió a los hinchas “que sigan confiando en nosotros, vamos a hacer lo imposible para no dejarlos tirados”, para luego “decirles muchísimas gracias a la gente por el apoyo, que es algo que necesitamos siempre”.