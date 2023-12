River le ganó a Rosario Central, levantó el Trofeo de Campeones

River tuvo un muy buen año al fin de cuentas. La consagración en el Trofeo de Campeones (un 2-0 sobre Rosario Central) fue el cierre de una temporada con algunos altibajos, es cierto, pero tuvo el sabor de la escuela millonaria en el primer plano. River logró la Liga Profesional, con partidos de alto vuelo, le ganó los dos clásicos a Boca en el ámbito doméstico y dio la vuelta olímpica definitiva, anoche, en Santiago del Estero.

Quedó eliminado en los octavos de final de la Copa Libertadores por penales y quedó al margen por la mínima diferencia en la Copa Argentina, un puñado de días después de conseguir el campeonato. Más allá de unos cuantos vaivenes (la derrota por penales reciente ante este mismo rival, luego de superarlo sin éxito en el arco rival, antes de caer otra vez desde la definición), la actuación global de Martín Demichelis estuvo a la altura del desafío.

No era fácil reemplazar a Marcelo Gallardo, el DT más importante de la historia del Millonario. Y mostró su oficio, más allá de algunos cuestionamientos internos que salieron a la luz. “Es un grandísimo plantel. Merecíamos terminar el año de esta manera, les ganamos a un grandísimo rival. Estoy emocionado sí porque el fútbol se define por detalles. No habíamos jugado mal las semifinales del encuentro anterior, pero no pudimos. Solo tengo palabras de agradecimiento para todos”, comentó el DT.

Y fue más allá: “Hay que hacer un balance, nos quedamos afuera muy temprano de la Copa Libertadores, de la Copa Argentina. Pensé en mi mujer, mis hijos, no es fácil volver a nuestro país, fueron 20 años viviendo afuera. Las tácticas son lo de menos. Hubo altibajos en un noviembre que no fue bueno. A veces, no fuimos dominantes y perdimos. Y al final, fuimos los mejores”.