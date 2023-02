Coti Romero confirmó que estará en los carnavales de Corrientes

Constanza “Coti” Romero comunicó a través de Twitter que estará durante el fin de semana largo en los carnavales de Corrientes.

La ex participante de Gran Hermano 2022 estará en el corsódromo Nolo Alías en el último fin de semana de carnaval.

“Voy a los corsos de Corrientes por gusto, porque quiero ir a visitar la provincia y el pueblo que me vieron nacer, no porque me paguen”, expresó Coti en Twitter.