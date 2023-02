La competencia de Momo cerró el domingo en un corsódromo repleto

El Nolo Alías estuvo colmado el sábado en lo que fue la última noche puntuable de los carnavales correntinos 2023. En este cierre las comparsas y la organización lograron agilizar el desfile tanto que no se registraron los molestos “baches” de tiempo que habían entorpecido las veladas anteriores. Ayer al cierre de esta edición, se realizaba, en el predio, el carnaval provincial con once comparsas ganadoras del interior y del corso barrial capitalino a las que se sumaron Sapucay y Ara Berá. Hoy al mediodía comenzará el escrutinio en el Club Regatas.

Con una asistencia que rondó las 20 mil personas, el domingo se colgó el cartel de localidades agotadas en el corsódromo Nolo Alías que vivió así una de sus noches más convocantes. Fue el último desfile puntuable y quizás por eso las comparsas y agrupaciones salieron con el entusiasmo potenciado e intenciones de seducir al jurado tratando de sumar puntos para acercarse al premio mayor de la edición.

A diferencia del viernes y el sábado, esta vez el clima fue más amigable con temperaturas agradables y sin viento. Esto favoreció notablemente el ánimo en las tribunas y palcos que supieron alentar el paso de los comparseros.

Un punto negativo que hay que resaltar tiene que ver con las demoras registradas en la ruta, debido a la cantidad de gente que se dirigía al Nolo Alías. La lentitud del avance de los automóviles y colectivos hizo que las primeras agrupaciones que desfilaron e incluso la comparsa Sapucay que ingresó a las 23, tuviera que salir a escena con menos integrantes.

Según informaron desde la empresa organizadora Ake Music, las cifras indican que los turistas colmaron las plazas hoteleras de la ciudad de Corrientes y alrededores. En este sentido, desde el Observatorio Turístico de la provincia de Corrientes destacaron que más del 30 por ciento de los que visitan el corsódromo Nolo Alias son turistas que provienen de provincias como Jujuy, Salta, Córdoba, Buenos Aires y también turistas de Paraguay, Brasil y Chile.

El CEO de Ake Aquiles Sojo sostuvo: “Este año realmente estamos sorprendidos con la cantidad de gente que se suma al carnaval”. El acompañamiento del público se dio desde la primera noche y se sintió aún más fuerte durante este fin de semana largo.

Polémica en el cierre

Anoche el corsódromo encendía sus luces por última vez, pero ahora para recibir a diez ganadoras de la fiesta de Momo de distintas localidades del interior y también a Osiris, campeona del corso barrial de la capital.

Un dato a tener en cuenta es que, para la materialización del desfile provincial desde la organización quitaron inesperadamente una noche puntuable a la competencia oficial (establecida por contrato). Además, por esta razón no iban a poder participar Arandú Beleza, Copacabana y tampoco las cinco agrupaciones musicales oficiales. La situación, en principio, generó molestia en comparseros y dirigentes, pero no pasó a mayores y, por lo tanto, la sorpresiva idea de Ake Music y el Gobierno provincial avanzó sin problemas. Quienes, a través de las redes sociales, también manifestaron su descontento por la iniciativa fueron las personas que habían adquirido entradas anticipadas para el lunes con intenciones de ver a todas las comparsas y agrupaciones de la “capital nacional del carnaval”, lo cual finalmente no sucedió. Se desconoce si existe la posibilidad de que la empresa reintegre el valor del ticket a quienes no hayan asistido ayer al corso provincial.

Cronograma y escrutinio

De acuerdo al cronograma oficial de ingresos dado a conocer días atrás, la primera en desfilar sería Osiris de la ciudad de Corrientes (a las 21.30), luego vendría Marabú de Santo Tomé, Poderosa de Ituzaingó, Mercedes de Mercedes, Aymará de Goya, Ara Berá de Capital, Carú Curá de Esquina, Yeroqui Porá de Esquina, Esquina Samba de Esquina, Alelí de Bella Vista, Carún Berá de Monte Caseros, Tová Porá de Curuzú Cuatiá y Sapucay de Capital.

Con respecto al escrutinio, desde la empresa Ake Music, confirmaron que las planillas de los jurados se van a abrir hoy a partir de las 12 en el Club Regatas tal y como sucede desde hace varios años. Se espera que los primeros resultados del escrutinio estén a primera hora de la tarde, mientras que los premios individuales podrían demorarse un poco más.

Cashless

Este año nuevamente las tarjetas cashless fueron el sistema de pago utilizado para adquirir alimentos y bebidas en el corsódromo. Quienes hayan cargado dinero a su tarjeta y no lo hayan consumido hasta anoche, debían pedir la devolución del saldo ayer en el corsódromo Nolo Alías y quienes no lo hayan hecho podrán solicitarlo hoy en la boletería de la plaza Vera siendo este el último día. Las personas que cargaron por QR de Mercadopago pueden solicitar la devolución online registrando dicha tarjeta en el siguiente link: https://bit.ly/3EnhC33.

