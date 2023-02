El mal momento que vivió Camila Homs en la puerta de la Bresh

A meses de haber finalizado la relación donde habían llegado a un acuerdo económico, las secuelas aún persisten para Camila Homs, quien en las últimas horas vivió un mal momento en durante una fiesta y algunos apuntan contra Tini Stoessel.

La expareja de Rodrigo De Paul quiso ingresar a la fiesta Bresh, pero allí tiene prohibido el ingreso, y los organizadores se reservaron el derecho de admisión y no la dejaron entrar.

Según contaron en Socios del Espectáculo por eltrece, la temática del lugar era la fiesta de Cupido, relacionado a la última canción de la artista argentina. Pero sin reparar en ese detalle, el grupo de amigos de Camila la invitó.

Si bien la modelo se presentó en la puerta y quiso ingresar a la Bresh con otro grupo de conocidos, en la entrada le impidieron el acceso y Homs prefirió retirarse del lugar.

“Era la fiesta de Cupido y el grupo de amigos de Camila la invitó, le dijeron ‘dale, venite’ y ella estaba ahí en la puerta”, relató Luli Fernández.

Según especificó la panelista, los amigos de la expareja de Rodrigo de Pauel le insistieron para que ingrese, sin embargo, ella se fue a otro boliche. “Una de las personas que estaban en ese grupo esperándola le escribe por WhatsApp y le dice: ‘Te estamos esperando, ¿vas a entrar o no?’. A lo que ella contestó: ‘Me di cuenta de que no estaba tan bueno, así que me voy para Afrika’. Camila llega a la puerta y parece ser que le dijeron ‘no se puede’”.

Es que tanto Tini como Lali Espósito son madrinas de esta fiesta y si bien aseguraron que la prohibición del ingreso a la modelo no fue por pedido de la cantante, alguien de la organización fue quien tomó la decisión.

“’Mejor evitemos problemas, que no entre'. Tini no estaba y no había hecho ningún pedido, pero estaba todo el merchandising de Cupido”, detallaron en el programa.

