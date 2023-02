La mamá de Chano habló sobre la salud de su hijo

Hace cinco días ingresó al Hospital Otamendi Chano Charpentier, en medio de un gran hermetismo sobre su estado de salud. Marina Charpentier compartió significativos mensajes estos días y ahora habló con Jorge Lanata en declaraciones radiales.

“Él vive solo, yo estaba en Uruguay de vacaciones. Tiene una terapia que consta de grupos, de terapia individual, de un psiquiatra cada 15 días y le hacen un screening toxicológico que incluye todas las sustancias. Siempre dio negativo, incluso el último”, aseguró la madre del músico en Lanata sin filtro.

“Que una persona como él no esté consumiendo no quiere decir que esté igual de sensible. Él ha contado su enfermedad y para personas como él, extremadamente sensibles, la vida es muy difícil”, aseveró.

LA PALABRA DE LA MADRE DE CHANO

Marina, quien viene librando una batalla por la salud de su hijo, prefirió no entrar en detalles, pero contó que el exlíder de Tan Biónica estaba abocado a la música. “Luego por circunstancias de la vida que pertenecen a su intimidad empezó a estar triste, empezó a hablar conmigo, incluso con vos”, señaló, en alusión a Lanata.

“Él estaba con una chica que está frecuentando. Se sintió mal y ella llamó a la guardia, lo fueron a buscar a Capilla del Señor. Vino a una ambulancia y lo llevaron a terapia intensiva”, relató. “Creemos que puede haber cometido errores en la ingesta de la medicación. Tiene un solo riñón, no tiene bazo y solo un pedazo de páncreas”, contó la mujer.

“Mi hijo no se despertó todavía. No puedo decir mucho más porque es algo que no sabemos. Él está con un tubo porque tiene una infección y está bajo antibióticos. Tuvo fiebre, una complicación en el pulmón, ya que sabemos que aún fuma muchos cigarrillos, y cuando una persona se descompensa hay que equilibrar todos sus órganos”, aseveró, sobre Chano que ingresó con una neumonía.

Ciudad Magazine