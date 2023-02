Coti contó que sufrió comentarios gordofóbicos de Romina y que no salieron al aire

Romina Uhrig generó revuelo y repudio en las redes en las últimas horas al hacer un comentario sobre el cambio físico de una de sus hijas en una charla con su sobrino Fabián Herrera.

Lo cierto es que en este contexto, en una nota con Mañanísima, Ciudad Magazine, Coti Romero, ex participante de Gran Hermano 2022, contó que sufrió de estos tipos de comentarios sobre su físico por parte de la ex diputada.

"Romina habló de mi cuerpo. Dijo que yo estaba re gorda, que yo comía un montón y que lo que comía se me iba para las piernas", contó la correntina.

"¿Te dijo eso?", le consultó Estefi Estefi sorprendida porque eso no había salido al aire en Telefe. Y ahí Coti amplió: "Sí, decía 'mirá las piernas que tiene'. Yo estaba en la pieza con los ojos cerrados y se ve que ella pensó que yo estaba durmiendo".

Y luego, la correntina comentó: "No lo pasaron (al aire). Eso no es nada comparado a todo lo que dijo de mí. Se la cuida un montón. Lo que decía, me parece muy feo. A Camila también le dijo que come un montón. Tiene un problema con eso".

