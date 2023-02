El Colegio de Martilleros renovó autoridades en medio de un escándalo

La asamblea general del Colegio Público de Martilleros y Corredores de la Provincia de Corrientes, organizada con el objetivo de renovar sus autoridades, se realizó ayer en medio de un escándalo. Hubo socios que no pudieron ingresar y pese a ello, se ratificó como autoridad al oficialismo, presidido por José Hernan Barriento.

El problema se suscitó porque en el ingreso del lugar ubicaron unos carteles que informaban que quienes no tuvieran al día la cuota societaria no podrían participar de la asamblea, lo que dejó afuera a un cierto número de socios, que aseguraban haber pagado la cuota y que estaban siendo discriminados injustamente. Casi todos pertenecían a la lista opositora.

“Soy Eduardo Pérez, socio fundador, vengo de Saladas. Todos los que estamos acá pagamos la cuota por transferencia y tenemos los comprobantes. Lo que pasa es que acá exigen un recibo entregado en la sede del Colegio, que hace dos semanas está cerrado”, dijo uno de los socios que quedó en el portón de la Sociedad Italiana sin poder entrar.

“Los que estamos en la lista que no es la oficial somos mayoría en toda la provincia y por eso no nos dejan entrar. Hay representantes de Paso de los Libres, Santo Tomé, Saladas... de todo el interior en esta lista, pero estamos todos acá afuera, no podemos entrar”, agregó.

“En este momento, la actual gestión del Colegio, está impidiendo la entrada a los matriculados que están aquí afuera. No los dejan pasar si no están en un padrón que elaboraron ellos y al que nunca tuvimos acceso. Todos los que están aquí pagaron su cuota, lo que no tienen es el recibo otorgado por el Colegio, porque toda la semana pasada estuvo cerrado. Viene todo mal, porque encima esta gestión está con mandato vencido”, indicó a su vez el martillero Joaquín Vallejos. Pese al escándalo, la asamblea tuvo lugar y se realizó la elección prevista.