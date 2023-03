Partygate: Boris Johnson se muestra desafiante ante el comité parlamentario

El ex primer ministro conservador reconoció ayer que “estuvo mal” la organización de reuniones sociales en medio de las restricciones por la pandemia, pero afirmó que no le mintió al Parlamento al insistir que no se infringieron las normas anticovid, durante el interrogatorio por el llamado “partygate” realizado por la Cámara de los Comunes. Harriet Harman, presidenta de la Comisión de Privilegios que llevó adelante el proceso, explicó que ese cuerpo está dispuesto a interrogar a Johnson sobre la conducta relacionada con su incumplimiento de reglas durante la pandemia.

La dirigente laborista destacó que el exprimer ministro conservador había aceptado las leyes y reglas, pero luego el Gobierno "no las cumplió".

Pese a esa crítica por parte de la oposición, Johnson fue recibido con aplausos cuando llegó hoy al Parlamento británico para comparecer ante el comité parlamentario.El exlíder tory ofreció sus disculpas por las reuniones que tuvieron lugar en la residencia del Gobierno británico y dijo que asumía toda la responsabilidad.

También declaró que la sugerencia de que "fue obvio para él" que las reglas estaban siendo violadas en los eventos era "asombrosamente inverosímil".

