Juana Viale sorprendió al anunciar que se va del país

Juana Viale supo encontrar un lugar en la pantalla chica desde que reemplazó a su abuela, Mirtha Legrand, en plena pandemia. Con su impronta y frescura, encontró a un público que la eligió. Sin embargo, en Eltrece parece que no están convencidos de ella, no quieren que sea parte de la programación, y Juana no se hace drama, ya que tiene pensado irse del país.

“Me voy a hacer teatro a España a fines de mayo. No puedo contar mucho porque no está todo terminado. El 22 de mayo si no me equivoco estreno. Van a ser dos semanas de función en una obra que está hecha por el dramaturgo uruguayo Sergio Blanco y dirigida por Cristian Morales”, contó Viale y sorprendió con la información.

Por otro lado, y mientras su abuela ya confirmó el mes de su regreso a la tele y hasta en qué canal saldrá al aire, ella no lo tiene tan definido. Lo dicho: Adrián Suar quiere a Mirtha, pero no a su nieta. En el medio, su hermano Nacho desea que las dos sean parte del combo. Habrá que ver cómo sigue esto, pero con su partida a España parece dar ciertos indicios.

Cambiando de tema, la conductora se refirió a su situación sentimental. Sucede que se había separado del arquitecto Agustín Goldenhorn, con quien se estaba construyendo una casa para convivir. Luego regresó, se dieron otra oportunidad, pero en el medio apareció el nombre del empresario Mauricio Feliberti.

Con todo esto, Juana decidió hablar del tema, pero hasta ella se mostró dubitativa. Parece que no tiene muy claro su horizonte en lo que respecta al amor. “No sé si tengo corazón”, resumió.

Fuente: Pronto