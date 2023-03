Humberto Krujoski apuesta a sus condiciones para sumar puntos

Se disputará hoy la final por la tercera fecha del campeonato de Turismo Carretera (TC), con protagonismo del piloto correntino Humberto Krujoski, a bordo del Dodge que prepara el Sap Team. La prueba tendrá lugar en el autódromo de Toay en La Pampa.

El resultado de los entrenamientos no fue lo esperado por Krujoski por una pérdida de potencia en el motor que complicó el trabajo en los entrenamientos. El equipo trabajó para detectar el inconveniente pero no tuvo éxito por lo que Krujoski deberá implementar una buena estrategia para no irse con las manos vacías del autódromo de La Pampa.

La carrera se disputará a 40 vueltas con recarga de combustible obligatoria entre las vueltas 15 y 35. Krujoski saldrá desde el puesto 37° y la final se desarrollará este domingo desde las 13 en el circuito de Toay.

“Tuvimos un entrenamiento más o menos bueno pero después se fue desfigurando la producción porque hubo pérdida de potencia del motor. Seguramente hay un elemento que está fallando pero no logramos identificar cuál es y este domingo tendremos que llevar adelante una buena estrategia para sumar puntos en la final” comentó el correntino.

“Esta carrera por la tercera fecha es a 40 vueltas con recarga de combustible y vamos a tener que estar finos en el plan. Hay carga de combustible obligatoria entre la vuelta 15 y la 35 y luego tendremos que tratar a fondo este tema para saber por qué ocurrió esta pérdida de potencia” agregó.

“Vamos a dejar todo en la pista para seguir respondiendo de la mejor manera posible al público correntino que siempre me acompaña” dijo el piloto.

En tanto el bonaerense Matías Rossi (Toyota) obtuvo el tiempo más rápido en la clasificación general del Turismo Carretera (TC) de automovilismo, de cara a la tercera competencia de la temporada 2023.

Misil' Rossi aventajó por 135 milésimas al balcarceño Diego Ciantini (Chevrolet), quien alcanzó el segundo tiempo más rápido.

En tanto, la tercera colocación quedó en manos del mendocino Julián Santero (Ford), a 152 milésimas.

Las series de hoy empezarán a las 9.10 y 9.35, mientras que la final se iniciará a las 11.20.