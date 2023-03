Sacachispas y Cambá Cuá quieren sellar la clasificación como líderes

Los equipos capitalinos de Cambá Cuá y Sacachispas buscarán sellar esta tarde su clasificación a los octavos de final en lo más alto de sus respectivas zonas, cuando se dispute en la jornada la sexta y última fecha de la etapa clasificatoria del torneo Provincial de Clubes de Primera División A masculino.

Desde las 17,30 en San Miguel, Cambá Cuá (9 puntos) visitará a Sol de América (6) en un encuentro que definirá la primera posición del grupo K

El equipo del interior debe ganar por una diferencia superior a los dos goles (perdió 2-0 en Corrientes) para aspirar a quedarse con la zona, aunque con un empate puede tener chance de clasificar entre los mejores terceros.

Más parejo aún será el encuentro que disputarán también desde las 17,30 en la cancha de Huracán Corrientes, Sacachispas de Capital y Citrex de Bella Vista, ya que ambos conjuntos suman 7 unidades en el grupo L.

En la primera fecha el equipo del interior y el capitalino igualaron 1 a 1 en la Capital de la Naranja.

En caso de producirse nuevamente un empate, el Tricolor del barrio Laguna Seca saldrá favorecido, ya que cuenta con mejor diferencia de goles.

En la jornada habrán otros partidos interesantes que definirán primeros puestos de grupos y clasificación a la etapa eliminatoria, como el que sostendrán Luz y Fuerza de Virasoro y Yaguarí de La Cruz; Madariaga de Paso de los Libres y Niño Porá de Virasoro; Berón de Astrada de Pueblo Libertador y San Martín de Esquina; y Florida de Monte Caseros y Barraca de Curuzú Cuatiá.

Quedaron libres en la última fecha, Boca Unidos de Capital, que ya quedó eliminado en el grupo J, y Mandiyú, que logró el primer puesto en la zona M.

Hay que recordar que a los octavos de final pasarán los 13 equipos ganadores de grupo, más los tres mejores terceros.

Programación

El programa de partidos para hoy dado a conocer por la Federación Correntina de Fútbol (Fecof) es el siguiente:

17,00: Sarmiento vs. Unión (zona A); Madariaga vs. Niño Porá (C); San Martín, de Yapeyú vs. Ferro-Pumitas (D); Artesanos Unidos vs. Victoria (E); Berón de Astrada vs. San Martín, de Esquina (F); Atlético Mercedes vs. Malvinas Argentinas (H); Sol de América vs. Cambá Cuá (K); Sacachispas vs. Citrex (L).

17,30: Barraca de Curuzú Cuatiá vs. Florida (G) y Benjamín Matienzo vs. Estrellitas de Saladas (J).

18,00: Luz y Fuerza vs. Yaguarí (B); Rivera del Paraná vs. Taragüí (I).