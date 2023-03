Concierto de La Coral Corrientes en las puertas del Teatro Vera

La Coral Corrientes ofreció el sábado un concierto gratuito en las escalinatas del Teatro Oficial Juan de Vera de la capital correntina. El espectáculo tuvo lugar en el marco del ciclo “En las Puertas del Vera”, que se viene realizando todos los sábados a las 21.

Durante la velada sonaron canciones como Ave Verum de Karl Jenkins, Panis Angelicus y Cesar Frank en la voz de Monserrat Babin como solista; también Recuerdos de Ypacarai, de Demetrio Ortiz, en el piano de Gustavo Gómez Nardo. Otra de las obras seleccionadas fue María Va, de Antonio Tarrago Ros interpretada por un trío femenino, Campana de palo, de María Elena Walsh, cantado por un grupo vocal femenino.

Acuarela del río, de Abel Montes, fue interpretado por un grupo vocal masculino; Como Pájaros en el aire, de Peteco Carabajal, a cargo de un grupo vocal masculino; La estrella azul, también de Peteco Carabajal; Crece desde el pie, de Alfredo Zitarrosa; Swing low sweet charriot / The animals a’comin – spiritual, por un grupo vocal mixto; Ride the Charriot – spiritual; Oh Happy day, de Edwin Hawkins, con el protagónico de Flavio Frete y Celina Monzón.

(VAE)