Macri en contra de desdoblar elecciones

Mauricio Macri volvió a hablar este domingo sobre su paso al costado de la candidatura presidencial, las repercusiones que tuvo su decisión dentro de Juntos por el Cambio y cuestionó la intención de desdoblar las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires.

"Estoy convencido. No es que me fui, sentí que esto empoderada mejor a nuestros dirigentes y que terminaba con el caudillismo y que todos nos empoderemos con el cambio", expresó en radio Rivadavia sobre su decisión de no ser candidato.

Además, sostuvo que la iniciativa de implementar en la Ciudad las "elecciones concurrentes" es "ir en contra de los vecinos porque es más gasto del Estado, es más tiempo de votación".

"Por todo esto y no cambiar reglas en año electoral, que JxC son valores que ha puesto en sus declaraciones de principios, la mayoría del PRO está en desacuerdo.

No creo que Horacio tome esa decisión, sería ir en contra de lo que hemos trabajado durante años", remarcó.

Una iniciativa que viene tomando impulso en la Ciudad es que la votación de las categorías nacionales se realizara separadas de los cargos porteños