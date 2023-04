Nacho Castañares reveló su mayor deseo laboral post Gran Hermano: "Ojalá se dé"

Con un perfil súper alto y muchos fans a lo largo y a lo ancho del país, Nacho Castañares disfruta de la popularidad que le dio su paso por la casa de Gran Hermano. El ex participante, que se alzó con el segundo puesto en el reality de Telefe está a full dedicado a las transmisiones en vivo vía Twitch.

Más allá de que ama el mundo 2.0, Nacho tiene ganas de seguir ligado al ambiente artístico y sueña con trabajar en televisión y también con subirse a un escenario. En diálogo con el periodista Nico Peralta, tras su visita a Ariel en su salsa Castañares le contó qué le gustaría hacer en el futuro inmediato.

"Mis días afuera de la casa son muy lindos. Estoy muy contento, muy feliz y disfrutando un montón. ¿Qué se viene? Mucho relacionado al stream. Solamente eso puedo decir. Tengo mi canal propio de Twitch, además de mi Instagram", comentó. Y Peralta le tiró la pregunta de rigor: "A futuro, pensando de acá al verano, ¿te gustaría hacer teatro, por ejemplo?".

Sin dudarlo, Nacho contestó: "Sí, me encantaría hacer teatro y si me das a elegir entre Mar del Plata y Carlos Paz, preferiría hacer en Mar del Plata. Tengo que estudiar teatro. Nunca lo hice y sé que sería la oportunidad. Me encantaría, ojalá se dé". Nico quiso saber un poco más y le preguntó qué género en especial haría.

"Me gusta mucho la comedia y también los musicales. Re estoy para el verano que viene en Mar del Plata, eh", cerró. El muchacho, además, explicó el significado de sus once tatuajes. Así como Julieta Poggio contó días atrás que José María Muscari la convocó para actuar en una obra de teatro sobre la calle Corrientes, ahora Nacho también lanzó su deseo de debutar sobre las tablas.

Fuente: Pronto