Una excandidata a viceintendenta se suma a la querella por el atentado al diputado Arias

Gloria Pared, quien fue candidata a viceintendententa en el 2021 en la localidad de Tapebicuá se sumara como querellante en la causa, donde se investiga el atentado al diputado provincial peronista Miguel Arias quien fue baleado mientras participaba del cierre de un acto político del Frente Corrientes de Todos.

Estará representada por el abogado Eduardo Etchegaray Centeno.

Esta mañana a las 10 horas darán una conferencia de prensa en un hotel de la localidad de Paso de los Libres para brindar detalles de la causa.

Pared afirma que ella era la destinataria del disparo que hirió al legislador provincial. Manifestó que en aquel tiempo venía recibiendo amenazas por denunciar que organizaciones criminales estaban operando en Tapebicuá. De acuerdo con lo señalado por el profesional del derecho, todos sabrían en dicho pueblo quién es el autor material del disparo, pero lamentablemente la Justicia no ha avanzado en la investigación. En tal sentido el dr. Etchegaray señaló en declaraciones periodísticas que “en este hecho lamentable que ocurrió en un acto político hubo, a mi entender, varias víctimas, una de las personas que se siente víctima es la candidata a viceintendenta (en ese momento) Gloria Pared, que es la que estaba dando su discurso político cuando ocurrió el disparo que pasó por al lado de ella e impactó en el cuerpo del diputado Miguel Arias, quien también es víctima de esta situación, y no es que ahora la señora Pared se siente víctima, sino que desde el primer momento ella dijo a los cuatro vientos que ese disparo era para ella, lo dijo ante la Fiscalía, lo dijo ante la prensa, inclusive ante medios nacionales, y a todos los que podía les pedía ayuda porque con este hecho lamentable intentaron matarla, intentaron quitarle la vida, y ella a partir de ese momento se tuvo que refugiar en un lugar seguro y tiene miedo porque las amenazas que ella fue recibiendo durante los años anteriores se habían concretado”.

En ese marco, Etchegaray sostuvo que “para entender mejor la situación, primero quiero ir al hecho de cuando el diputado Arias recibe el disparo de arma de fuego, y después voy a referirme a las amenazas que recibió la Gloria Pared. Para que quede claro, en ese discurso de cierre de campaña habló el diputado Arias, fue el primer orador, luego se sentó y habló un candidato a concejal que luego se sentó, y cuando se levanta Gloria y empieza a hablar se produce el disparo que viene de frente pasa por su lado y lamentablemente impacta en el diputado Arias, por lo que es obvio que el disparo estaba dirigido a ella. Ella manifiesta que lo que le salvó a vida es el hecho de que estaba muy nerviosa por lo que se movía constantemente en el escenario lo que hizo que no quedara como un blanco fijo para recibir el disparo, y ella no es que se está victimizando, sino que esta defendiendo su vida porque cree que su vida sigue corriendo riesgo, sabe y tiene certeza de que su vida sigue corriendo peligro, y si ella no se presenta como querellante, si ella no pone el grito en el cielo, su vida sigue en riesgo”, advirtió.

Luego añadió: “Qué es lo que pasó en ese momento. La señora Pared venía denunciando desde el 2017 organizaciones criminales que estaban operando en la localidad de Tapebicuá por lo que venía recibiendo permanentemente amenazas para que se callara la boca, para que no hable más, pero nunca pensó que esas amenazas iban a llegar a concretarse hasta lo que pasó ese día con el diputado Arias. Cuando ocurrió el hecho, ella se presentó a la Fiscalía, aportó lo que en ese momento tenía, y apuntó a algunas personas ligadas al poder comunal de Tapebicuá, pero ella tiene claro quiénes fueron y lo sabe porque hizo una investigación privada al temer por su vida, ella quiere no solo esclarecer este caso, sino cuidar su vida porque si este caso queda en la nada ella sabe que volverá a ser víctima de un atentado”, aseguró el abogado.

En el mismo sentido indicó: “Por qué la Justicia no avanzó en la investigación, lo sabremos más adelante; pero lo cierto es que Gloria Pared me contrató como abogado para presentarse como querellante en la causa y aportar todos los elementos que ella tiene en su poder, esperando que la causa finalmente llegue a buen fin”, cerró el representante legal.

