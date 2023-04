Rogelio Benítez: “Hay que darle un escarmiento; si hay que votar en contra, vamos a hacerlo”

Tras el armado de las alianzas de cara a las elecciones del 11 de junio, el dirigente Rogelio Benítez, líder del espacio interno Corazón Peronista aseguró que no fue convocado por el Frente de Todos y “plantó bandera”. Aseguró que el 15 de abril en un encuentro en Mercedes definirán “dónde volcamos los votos” porque “ahora, venga la boleta que venga, acá hay que buscar darle un escarmiento; si hay que votar en contra, vamos a votar en contra”, adelantó.

Consultado por la prensa sobre la presencia del interventor del PJ, Juanchi Zabaleta, quien se reunió con las principales fuerzas políticas de cara al armado de la alianza del Frente de Todos, dijo: “Me enteré por las redes sociales. Te dejan afuera y después con la marcha peronista te quieren arrear como ganado”.

Aseguró que el PJ “es una cooperativa, son los mismos de siempre, son amigos. Reclamó también: “Me convocan cuando me necesitan, me llevan y me traen, pero ahora digo basta. Rogelio Benítez plantó bandera y dice basta con Corazón Peronista que existe y que no son papeles, que va a actuar. Nosotros el 15 nos reunimos en Mercedes y ahí vamos a definir a dónde volcamos nuestros votos”. “Queremos el respeto al militante y al peronismo. El peronismo tiene que tener candidato peronista, con vocación peronista”, insistió.

En esa línea aseguró que “en Corrientes, nadie nos tiene que venir a decir qué es lo que tenemos que hacer”.

“Estas son legislativas y donde nosotros pongamos la fuerza te aseguro que en el 2025 vamos a poner el gobernador. Pero acá ya no interesan los partidos porque quedó demostrado que los sellos son en este momento una gran cooperativa de todos los sectores. Lo que está pasando en el justicialismo está pasando en el radicalismo, en todos”, dijo.

Sobre la normalización del PJ señaló que “nadie quiere normalizar el partido, a estos les conviene el desastre. Nunca les interesó. A esta altura ya hubiéramos tenido candidatos y así vos salís a votar una boleta 2 que es legítima e íntegra. No ahora que vamos a salir a votar con candidatos que son siempre lo mismos”.

“Ahora, venga la boleta que venga, acá hay que buscar darle un escarmiento; si hay que votar en contra, vamos a votar en contra”, adelantó.