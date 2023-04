Corrientes será sede de un combate por el título mundial

El próximo 6 de mayo, el correntino Leonardo Corrales buscará quedarse con el título mundial de kickboxing profesional Wako Pro cuando enfrente al italiano Alessandro Pani.

El combate estelar de la jornada que se vivirá en el estadio Raúl Argentino Ortíz del Club San Martín está pautado a 12 rounds de 2x1 y corresponde a la categoría 60 kilogramos.

Pani es el número uno del ranking mundial y Leo Corrales el 2, e irán por la corona mundial que se encuentra vacante. La pelea dará inicio a las 23.

Será la segunda vez que en Argentina se pone en juego un título mundial de kickboxing, la anterior fue en 2008 y tuvo como protagonista al padre de Leonardo, el también destacado deportista y actual dirigente, Juan Corrales.

“Me preparé para esto toda la vida, para mí es un orgullo y me genera emoción tener esta oportunidad histórica ante mi público, ya que hace más de cinco años que no me presentaba en mi provincia”, dijo Leo Corrales (27 años) que tiene una carera destacada: campeón de la Copa del Mundo en el 2021 en Hungría, 7 veces campeón Panamericano, 6 veces campeón Sudamericano y 20 veces campeón Argentino, entre otros logros, además de ser embajador mundial Wako GameChangers en representación de la Argentina.

Leonardo recordó que intentará adueñarse de la corona mundial como un tributo a su padre, Juan, quien en el 2008 tuvo su oportunidad cuando en Buenos Aires combatió por el cetro ecuménico y no pudo alcanzar el objetivo máximo ya que una lesión en el noveno round lo obligó a abandonar la contienda.

“Sigo su legado y voy a poner todo para intentar alcanzar ese logro máximo. No va a ser fácil, mi rival italiano es muy bueno, por algo está primero en el escalafón mundial, pero desde ya puedo decir que los dos vamos a salir a dar un gran espectáculo”, agregó Leo.

Los combates preliminares comenzarán a las 16 y la gala levantará su telón a las 20 con las contiendas coestelares. Entre las peleas destacadas hay que mencionar la que pondrá en pugna el título argentino profesional de Kickboxing, en la que estarán frente a frente al correntino Matías García con el bonaerense Gaucho Díaz, en combate a 8 rounds de 2×1.

La organización del evento está a cargo de la Asociación Correntina de Kickboxing y Deportes de Contacto, contando con la fiscalización de la Federación Argentina de esta disciplina y la fiscalización internacional será responsabilidad de la entidad Wako Pro.

El pesaje oficial, conjuntamente con el contacto con la prensa de los protagonistas, se llevará a cabo el viernes 5 de mayo a las 10.

DeporTV transmitirá en directo a todo el país la velada del 6 de mayo, a partir de las 20.30, según anunció la organización.

Los interesados en adquirir las entradas deben ingresar a la plataforma www.paseshow.com.ar.