Nacho Castañares y la Tora se sinceraron al hablar de los rumores de crisis

En la ultima edición de 'Gran Hermano' se formaron diferentes parejas, que se mantuvieron cuando salieron de la casa, entre las que se encuentran la Tora y Nacho Castañares. Sin embargo, durante las últimas horas comenzaron a circular muchos rumores de crisis.

Esto tiene que ver con que Mora, otra exparticipante del reality, compartió una historia donde aparecía la Tora y comentaba que era "la cornuda número 1". Frente a esto, en 'LAM' decidieron ir a buscar a ambos para conocer los detalles de lo que está sucediendo dentro de la pareja.

En primer lugar, Santiago Sposato conversó con la Tora, que explicó: "Es un chiste interno que tenemos, 'qué cornudos que son', y se desmadró todo, no tenemos dimensión todavía de toda esta locura, y un comentario mínimo... Es un chiste que tenemos entre nosotros. Pero me cago de risa".

"¿Sentís que Nacho, una vez que salió de la casa, le escriben muchas chicas? ¿Espias el Instagram?", le consultó el notero de 'LAM'. A lo que la Tora expresó: "No, no sé, ni en pedo, no hay chances. Con lo bueno que está, yo le escribiría. Estamos los dos con el celular re tranquilos, 'toma, pone, saca', no hay nada que ocultar, estamos súper bien".

Mientras que luego, Sposato conversó con Nacho, y le preguntó qué pasa con la Tora. "Estamos muy bien, me llevo genial", comenzó explicando el exparticipante del reality. Entonces, el notero hizo referencia a la publicación de Mora, y Nacho explicó: "No, eso jode nos Mora a nosotros diciendo que somos unos cornudos".

"En el sentido de que todo el tiempo estamos juntos y es lo que haría una pareja de cornudos. Entonces, jodiéndonos es lo que hace, dijo jodiendo 'la cornuda número 1', pero no, estamos muy bien", comentó el exparticipante. Sin embargo, Sposato intentó seguir indagando.

Es por esto que, expresó: "Me imagino que no es lo mismo abrir el placard y que haya una sola remera a entrar a una tienda y que haya dos pisos de ropa... es otra cosa". A lo que Nacho concluyó afirmando: "Obvio, pero no, me encanta Lu, es una persona hermosa, estoy muy feliz con ella. Entonces, estoy muy bien, estoy con ella".

Fuente: Pronto