Recordatorio
†
MARIA CRISTINA "TITINA" CONTTE DE RUIZ
Q.E.P.D.
Falleció el 17/03/2024. Se acerca, otro Domingo como aquél único y difícil 17 de marzo MADRE MIA, transcurría triste, pero sereno y en el que abrías los ojos sólo para ver si me encontraba cerca. Siempre consciente y con apenas una sonrisa. Sabias con certeza estabas en tu casa de siempre, tu hogar, tus cosas, tus fotos, tus libros. En verdad no esperaba en lo absoluto. No pude o no quise reconocer estabas viviendo tus últimos minutos... PERO, en la seguridad que Dios te tiene en ese lugar reservado para los seres íntegros y especiales, TU RECUERDO sigue conmigo por toda la ETERNIDAD. c/195