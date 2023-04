Tamara Báez acusó a L-Gante por no visitar a su hija y él filtró su celular

L-Gante y Tamara Báez habían encontrado cierta paz durante las vacaciones, y compartieron momentos con su pequeña hija Jamaica en Sierra de los Padres. Y es más, Tamara fue una de las invitadas al cumpleaños del cantante. Pero hace pocas horas, se dio una situación inusual, a altas horas de la noche.

Tamara utilizó la dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores y le consultaron cuándo haría más contenido con L-Gante: "No tengo idea donde andará. Pero si lo tienen secuestrado avisen, así ve un rato a la hija", explicó la influencer, un poco molesta por la conducta del cantante de no ver a su hija.

Ese comentario provocó que el artista tuviera una actitud que llamó la atención.Publicó en su facebook el número de teléfono de Tamara Báez, y la gente la empezó a llamar.

Enfurecida la influencer arremetió: "Bien de wachín publicar mi número. Muy de turro no es eso, faltan clases creo. No me llamen más por favor. Jami está durmiendo, mañana cambio el chip".

Y luego agregó: "No aparece nunca y cuando aparece publica mí número, ¿qué le pasa a este pibe? Ahora yo no puedo usar mi celular tranquila mientras vos te estas enfiestando, tomátela".

Inmediatamente a sus declaraciones Tamara hizo lo mismo que su ex, compartió en Instagram la tarjeta de contacto de L-Gante donde se ve su número de teléfono personal.

Mientras todo esto ocurría L-Gante mostró en sus redes sociales que estaba en una limusina rodeado de mujeres. Por este motivo, la mamá de Jamaica sentenció: "Un turro no presume que anda con minas si sabemos que hace tres años atrás, las mismas pibas con las que estás ahora te veían, se cruzaban de vereda".

"No me hagas enojar Elián, las cosas como son. Mucha gira te está haciendo mal, papá", cerró contundente Tamara.

Fuente: Pronto