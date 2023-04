“Nosotros proponemos un país próspero, ellos, el FdT, una Argentina en decadencia”

Hernán Reyes Legislador Caba: “Es una amenaza de lo que Argentina puede ser si no se doblega a vivir de esta manera. Proponen un país en decadencia, que solo lo pueden administrar ellos. Nosotros proponemos una argentina próspera, expansiva. Hoy, eso supone atravesar un camino de mucha dificultad”.

Maximiliano Ferraro Presidente de la CC-ARI: “Estar en Corrientes no es casualidad, el crecimiento del partido en la ciudad es notable. Cada uno de los compañeros tiene apoyo y es parte del futuro. Le aportan un diferencial significativo en la gestión local y en la transformación que está llevando a cabo Gustavo Valdés”.

La Mesa Ejecutiva Nacional de la Coalición Cívica ARI congregó en Corrientes a las máximas autoridades partidarias. El presidente a nivel nacional, Maximiliano Ferraro; el diputado nacional y presidente del bloque de la CC-ARI en el Congreso, Juan Manuel López; el legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Hernán Reyes; y la referente de políticas sociales Fernanda Reyes, dialogaron con El Litoral antes del encuentro.

Fustigaron a Aníbal Fernández, que anunció “sangre y caos” si la oposición ganaba las elecciones. Advirtieron que “no será fácil salir de esta crisis” y que será necesario un rotundo acompañamiento de la sociedad, austeridad y empatía.

Maximiliano Ferraro resaltó el sentido federal del partido y reconoció el trabajo de la fuerza a nivel local “que se ha demostrado con el acompañamiento de los correntinos, convirtiéndose en la segunda fuerza a nivel local y séptima a nivel provincial”

“La Coalición Cívica pudo consolidarse como partido nacional. Tenemos 21 años de vida, con un fuerte liderazgo de Lilita Carrió. Un bloque de 11 diputados nacionales, muchas representaciones provinciales y somos socios fundadores de este espacio Juntos por el Cambio, que generó la alternancia en 2015”, agregó.

“Juntos por el Cambio no le pertenece a un partido, es la expresión de millones de argentinos que defienden los valores que nosotros representamos”. Consultados sobre la inflación, la referente Fernanda Reyes (economista y referente de políticas sociales) dijo: “Lo que más nos preocupa es que los alimentos aumentaron un 9 por ciento y el Gobierno nacional nada está haciendo para resolver eso. No es prioridad del Gobierno y los aumentos de las jubilaciones, de las asignaciones no se condicen con los niveles inflacionarios”.

En tanto, Hernán Reyes analizó los dichos de Aníbal Fernández: “Es una amenaza de lo que Argentina puede ser si no se doblega a vivir de esta manera, proponen un país en decadencia que solo lo pueden administrar ellos. Nosotros proponemos una Argentina próspera, expansiva. Hoy eso supone atravesar un camino de mucha dificultad. Es importante hablarle a la gente con mucha franqueza; el país está deshecho, la situación es gravísima y para ordenarlo, vamos a tener que pasar muchas dificultades”.

“Debemos construir una confianza entre todos del camino que debemos trazar para llegar a la otra orilla. Tenemos que ponernos de acuerdo sobre cuáles son las variables macroeconómicas que debemos atender de manera urgente”

En ese sentido, el diputado nacional Juan Manuel López consideró: “Hay que dar las discusiones con claridad, nada de globos y fiestas. Hay que dejar en claro que será necesario mucha empatía y austeridad”.

En tanto, Fernanda Reyes aseguró: “Nosotros debemos involucrar a la sociedad, con mucha pedagogía. La corporación burocrática del Estado está durmiendo todos los reclamos, los sindicatos están apaciguados. Para combatir ese corporativismo, hace falta una gran coalición. Somos conscientes de que el 11 de diciembre se van a activar todos los mecanismos de protestas. Hay un 50% de pobreza, pero no hay que perder la esperanza, aunque lo que intentamos hacer nunca se hizo”.

Ferraro, sin embargo, sostuvo que “hay 18 millones de pobres que conocen mejor que nadie la realidad del país, que tienen conciencia del descalabro que somos. El argentino de a pie que no llega a fin de mes, las Pymes que no pueden soportar las distorsiones impositivas lo saben. Será un tránsito difícil, pero hay un diferendo significativo por el trabajo serio y consistente que vienen haciendo las organizaciones que integran Juntos por el Cambio. Por eso insistimos en que se debe bajar la intensidad de la discusión política”, puntualizó.