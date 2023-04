Cazzu anunció, en medio de un recital, que será mamá

Se terminaron los rumores y especulaciones sobre el tema: Cazzu está embarazada, espera su primer hijo fruto de su relación con el cantante mexicano Christian Nodal. La trapera argentina lo anunció, como no podía ser de otra manera, arriba de un escenario, su lugar en el mundo. Fue durante la noche del sábado 15, en su presentación en Movistar Arena de Buenos Aires.

Este fue el cierre del Nena Trampa Tour, y que mejor que hacerlo de esta manera, ante su gente, esos miles de fanáticos que se acercan para escucharla, pero también para verla. Ellos se llevaron una gran sorpresa cuando la Jefa del trap dejó caer su tapado y dejó al descubierto su perfil. La sonrisa de sus músicos le agregó complicidad a la cuestión antes de que todos estallaran de emoción.

En cuanto a la relación con el padre del bebé que viene en camino, lo hicieron oficial en agosto del año pasado. La relación fue creciendo hasta dar este paso. Ante, habían dado uno previo, del cual la artista habló cuando estuvo en Noche al Dente. Consultada por la relación a distancia, contó que ya no es así, que Nodal se mudó a Argentina y vive acá, con ella.

En cuanto a los rumores, fueron en febrero de este año, en la entrega de los Premios Lo Nuestro. En la alfombra roja, su pareja la abrazó desde atrás y puso sus manos en su panza. Ese gesto fue el detalle. Sin embargo, consultada días después, lo negó. “¿Me veo embarazada?... No, no, no. ¿Me veo más gorda? Es que subí unos kilitos, es que estuve comiendo un poco”, dijo, tal vez, porque no había llegado a los tres meses de rigor que suelen recomendar los médicos.

Fuente: Pronto