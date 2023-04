†

JORGE BUENAVENTURA LEIVA

Q.E.P.D.

Falleció el 16/04/2021. No vengas a mi tumba y llores, pues no estoy aquí, yo no duermo. Soy un millar de vientos que soplan. El brillo de un diamante en la nieve. Soy un ave rápida en vuelo. No vengas a mi tumba y llores. No estoy aquí. Yo no morí.